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Врач назвал пять самых опасных для здоровья БАДов - 08.06.2024, ПРАЙМ
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Врач назвал пять самых опасных для здоровья БАДов
Врач назвал пять самых опасных для здоровья БАДов - 08.06.2024, ПРАЙМ
Врач назвал пять самых опасных для здоровья БАДов
Критерии попадания на полку аптечных сетей у БАДов гораздо ниже, чем у лекарственных препаратов. При этом некоторые из добавок при регулярном приеме могут... | 08.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-08T04:04+0300
2024-06-08T04:04+0300
врач
бад
эксклюзив
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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Критерии попадания на полку аптечных сетей у БАДов гораздо ниже, чем у лекарственных препаратов. При этом некоторые из добавок при регулярном приеме могут навредить, рассказал агентству “Прайм" врач-терапевт медтехкомпании "Доктор рядом" Евгений Гвоздик. Он перечислил несколько популярных БАДов, к употреблению которых нужно отнестись с особой осторожностью.1. Биологические активные добавки для похуденияИменно их применение очень часто нарушает секреторную и эвакуационную функцию кишечника, что может приводить к нарушению стула, тошноте и дискомфорту в животе.2. Липолитики и термодженикиЭти добавки также используют для похудения. "В состав таких БАДов очень часто входят стимулирующие вещества, вызывающие избыточное "сжигание" жира, которые могут быть просто опасными для определенных категорий пациентов, например, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, людям с лабильной психикой", - предупреждает терапевт. Он напомнил, что волшебной таблетки для похудения не существует. Избавиться от лишнего веса можно только при определенных правилах рационального питания, изменения образа жизни.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале3. Микродозинг мухоморов, кордицепсов и иных грибовПо словам врача, этот новый тренд получил широкую популярность за последний год. Рекомендуют эти биологические добавки при головных болях, для повышения эффективности работы центральной нервной системы, улучшения общей работоспособности и при нарушениях сна. "Однако доказанного эффекта у таких БАДов нет", - утверждает Евгений Гвоздик. Специалистам сложно без профильной экспертизы оценить соответствие состава на этикетке и "содержимого" внутри капсулы. А виды и частота побочных эффектов при приеме таких препаратов очень разнятся.4. Препараты витаминов группы Д с процентным содержанием витамина в дозировке, кратно превышающей лечебную"Несмотря на широкий дефицит витамина Д в нашей стране, крайне важно плавно и с учетом назначения лечащего врача поднимать его уровень", - отмечает терапевт. Превышение и некорректные сроки лечения могут привести к токсическим эффектам.5. БАДы для "нормализации" артериального давленияОни могут не содержать действующего вещества, быть неисследованными и давать непрогнозируемый результат. "Очень часто при использовании таких БАДов как альтернативы лекарственным средствам, пациент получает сосудистую катастрофу в виде инфаркта или инсульта", - объяснил врач.
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4.7
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7 495 645-6601
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врач, бад, эксклюзив
врач, БАД, Эксклюзив
04:04 08.06.2024
 
Врач назвал пять самых опасных для здоровья БАДов

Врач - терапевт Гвоздик назвал пять самых опасных для здоровья БАДов

© РИА Новости . Максим БогодвидТаблетки
Таблетки - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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Обозреватель АЭИ "Прайм"
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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Критерии попадания на полку аптечных сетей у БАДов гораздо ниже, чем у лекарственных препаратов. При этом некоторые из добавок при регулярном приеме могут навредить, рассказал агентству “Прайм" врач-терапевт медтехкомпании "Доктор рядом" Евгений Гвоздик. Он перечислил несколько популярных БАДов, к употреблению которых нужно отнестись с особой осторожностью.
1. Биологические активные добавки для похудения
Именно их применение очень часто нарушает секреторную и эвакуационную функцию кишечника, что может приводить к нарушению стула, тошноте и дискомфорту в животе.
2. Липолитики и термодженики
Эти добавки также используют для похудения. "В состав таких БАДов очень часто входят стимулирующие вещества, вызывающие избыточное "сжигание" жира, которые могут быть просто опасными для определенных категорий пациентов, например, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, людям с лабильной психикой", - предупреждает терапевт. Он напомнил, что волшебной таблетки для похудения не существует. Избавиться от лишнего веса можно только при определенных правилах рационального питания, изменения образа жизни.
Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале
3. Микродозинг мухоморов, кордицепсов и иных грибов
По словам врача, этот новый тренд получил широкую популярность за последний год. Рекомендуют эти биологические добавки при головных болях, для повышения эффективности работы центральной нервной системы, улучшения общей работоспособности и при нарушениях сна. "Однако доказанного эффекта у таких БАДов нет", - утверждает Евгений Гвоздик. Специалистам сложно без профильной экспертизы оценить соответствие состава на этикетке и "содержимого" внутри капсулы. А виды и частота побочных эффектов при приеме таких препаратов очень разнятся.
4. Препараты витаминов группы Д с процентным содержанием витамина в дозировке, кратно превышающей лечебную
"Несмотря на широкий дефицит витамина Д в нашей стране, крайне важно плавно и с учетом назначения лечащего врача поднимать его уровень", - отмечает терапевт. Превышение и некорректные сроки лечения могут привести к токсическим эффектам.
5. БАДы для "нормализации" артериального давления
Они могут не содержать действующего вещества, быть неисследованными и давать непрогнозируемый результат. "Очень часто при использовании таких БАДов как альтернативы лекарственным средствам, пациент получает сосудистую катастрофу в виде инфаркта или инсульта", - объяснил врач.
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