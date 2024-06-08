https://1prime.ru/20240608/bad-848911904.html

Врач назвал пять самых опасных для здоровья БАДов

Врач назвал пять самых опасных для здоровья БАДов - 08.06.2024, ПРАЙМ

Врач назвал пять самых опасных для здоровья БАДов

Критерии попадания на полку аптечных сетей у БАДов гораздо ниже, чем у лекарственных препаратов. При этом некоторые из добавок при регулярном приеме могут... | 08.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-08T04:04+0300

2024-06-08T04:04+0300

2024-06-08T04:04+0300

врач

бад

эксклюзив

https://cdnn.1prime.ru/img/82733/26/827332605_0:122:1500:966_1920x0_80_0_0_afbbef58f05f5960a692ed8a04d2b25c.jpg

МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Критерии попадания на полку аптечных сетей у БАДов гораздо ниже, чем у лекарственных препаратов. При этом некоторые из добавок при регулярном приеме могут навредить, рассказал агентству “Прайм" врач-терапевт медтехкомпании "Доктор рядом" Евгений Гвоздик. Он перечислил несколько популярных БАДов, к употреблению которых нужно отнестись с особой осторожностью.1. Биологические активные добавки для похуденияИменно их применение очень часто нарушает секреторную и эвакуационную функцию кишечника, что может приводить к нарушению стула, тошноте и дискомфорту в животе.2. Липолитики и термодженикиЭти добавки также используют для похудения. "В состав таких БАДов очень часто входят стимулирующие вещества, вызывающие избыточное "сжигание" жира, которые могут быть просто опасными для определенных категорий пациентов, например, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, людям с лабильной психикой", - предупреждает терапевт. Он напомнил, что волшебной таблетки для похудения не существует. Избавиться от лишнего веса можно только при определенных правилах рационального питания, изменения образа жизни.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале3. Микродозинг мухоморов, кордицепсов и иных грибовПо словам врача, этот новый тренд получил широкую популярность за последний год. Рекомендуют эти биологические добавки при головных болях, для повышения эффективности работы центральной нервной системы, улучшения общей работоспособности и при нарушениях сна. "Однако доказанного эффекта у таких БАДов нет", - утверждает Евгений Гвоздик. Специалистам сложно без профильной экспертизы оценить соответствие состава на этикетке и "содержимого" внутри капсулы. А виды и частота побочных эффектов при приеме таких препаратов очень разнятся.4. Препараты витаминов группы Д с процентным содержанием витамина в дозировке, кратно превышающей лечебную"Несмотря на широкий дефицит витамина Д в нашей стране, крайне важно плавно и с учетом назначения лечащего врача поднимать его уровень", - отмечает терапевт. Превышение и некорректные сроки лечения могут привести к токсическим эффектам.5. БАДы для "нормализации" артериального давленияОни могут не содержать действующего вещества, быть неисследованными и давать непрогнозируемый результат. "Очень часто при использовании таких БАДов как альтернативы лекарственным средствам, пациент получает сосудистую катастрофу в виде инфаркта или инсульта", - объяснил врач.

https://1prime.ru/20240519/meditsina-848276053.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

врач, бад, эксклюзив