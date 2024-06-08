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Надежда на белорусов. Почему у них получился хороший автопром

Надежда на белорусов. Почему у них получился хороший автопром - 08.06.2024, ПРАЙМ

Надежда на белорусов. Почему у них получился хороший автопром

Сборка китайских машин в Белоруссии имеет очень хорошие перспективы, как по локализации, так и по дальнейшей трансформации заимствованных технологий в свои, на... | 08.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-08T08:00+0300

2024-06-08T08:00+0300

2024-06-08T08:00+0300

автопром

китайский автопром

белоруссия

geely

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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Сборка китайских машин в Белоруссии имеет очень хорошие перспективы, как по локализации, так и по дальнейшей трансформации заимствованных технологий в свои, на фоне активно развивающихся машиностроительных производственных мощностей республики. Этому есть несколько объективных и субъективных причин.Во-первых, советская индустриализация и постсоветский кризис в Белоруссии прошли почти без потерь, а руководство страны сохранило научно-инженерный кадровый состав. Во-вторых, исторически сформировались компактно размещенные производственные и научно-образовательные площадки, вокруг которых теперь продолжает развиваться автопром. В-третьих, белорусское машиностроение и прибостроение сформировалось на широкой интеграционной базе технологий и комплектующих (сборка), как из Европы, так и России и всегда было обеспечено рынками сбыта в тех же направлениях.Здесь требуется конкретика исторического и географического контекста. Белорусский автопром отпразднует своё 80-летие в этом году. История завода МАЗ началась 9 августа 1944 года. Изначально он работал как авторемонтное предприятие, но вскоре начал собирать грузовые авто из поставленных в Советский союз из США комплектов.Эти первые лицензионные заимствования лежат в основании белорусской автоиндустрии и создания мощнейшего автомобильного кластера в Минской области. Сегодня это уже более десятка промышленных производств, компактно разместившихся на расстоянии в 100 километров, связанных трассами М2–Р53 по линии городов Минск-Жодино-Борисов. Среди уникальных автотракторных гигантов МАЗ, МТЗ и БелАЗ прописались современные сборочные БKM, Юнисон и многочисленные производства комплектующих.Опять же, исторически республика развивала тракторное, грузовое, автобусное, прицепное транспортное машиностроение, а легковые автомобили производились, главным образом, на Украине и в России. Это было оправдано единым экономическим пространством СССР и дружественных стран СЭВ.Однако, последовавшая в конце 20-го века дезинтеграция этих экономических структур, привела к необходимости выстраивать новые экономические альянсы и пересматривать экономические модели. Сразу несколько молодых китайских автопроизводителей стали искать выход на рынки СНГ, уже начиная с 2000-х. Наиболее перспективной и амбициозной была компания Geely.А с 2011 в Белоруссии между Geely и Министерством промышленности республики был подписан меморандум о сотрудничестве на основании которого было создано СЗАО "БелДжи" и развернута узловая сборка. Первые годы были не слишком продуктивными, но 17 ноября 2017 года состоялось торжественное открытие завода БЕЛДЖИ – CKD завода (мелкоузловая сборка комплектов автомобиля) полного цикла, а именно: сварка, окраска, сборка.Новое предприятие разместилось между городом Борисовом и другим промышленным городом – Жодино – на площади 118 га, со штатом более 1300 человек и с потенциалом выпуска до 60 тысяч автомобилей в год, а также возможностью дальнейшего увеличения производственных мощностей.За последующие несколько лет совместное предприятие прошло существенный путь качественного "созревания" производства через применение системы контактной сварки Bosch Rexroth, роботов Durr со сложной кинематикой, обеспечивающей гарантированно высокое качество покраски на поверхностях любой конфигурации, других современных технологий. Расширен модельный ряд до семи моделей.За прошедшее время предприятие динамично развивалось, хотя и запаздывает с темпами локализации, и в 2023 году увеличило свою долю продаж на белорусском рынке новых автомобилей до 75%, при одновременном наращивании сбыта в Россию. Завод "БелДжи" произвел за прошлый год около 68 тысяч легковушек, 52 тысячи из них были экспортированы в Россию. Качество - удовлетворительное.На автосборочном заводе "Юнисон" 22 апреля стартовало производство автомобилей китайского бренда VGV (входит в состав концерна CNHTC). Оптимисты рекомендуют интерпретировать название, как Very Good Vehicle (очень хороший автомобиль). Совместно с компанией Sinotruk VGV обсуждается не просто сборка автомобилей, но и глубокая локализация. Из Белоруссии эти машины будут поставлять в РФ. Китайские инженеры адаптировали конструкцию своих кроссоверов специально под РФ — изменены свыше 100 компонентов. Двигатели приспособлены к потреблению АИ-92.Теперь автотракторная промышленность Республики Беларусь фокусируется на всей гамме транспортных средств и может рассматриваться в качестве стратегической отрасли, так как вносит значительный вклад в уровень занятости и оказывает большое влияние на внешнеторговое сальдо страны.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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автопром, китайский автопром, белоруссия, geely