https://1prime.ru/20240608/energetika-848997145.html
В "Роснефти" раскритиковали политику энергоперехода в Европе
В "Роснефти" раскритиковали политику энергоперехода в Европе - 08.06.2024, ПРАЙМ
В "Роснефти" раскритиковали политику энергоперехода в Европе
Глава "Роснефти" Игорь Сечин, комментируя политику энергоперехода в Европе, заявил, что самое низкое потребление энергии - на кладбище. | 08.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-08T10:30+0300
2024-06-08T10:30+0300
2024-06-08T10:41+0300
россия
роснефть
игорь сечин
https://cdnn.1prime.ru/img/84085/83/840858391_0:52:3073:1780_1920x0_80_0_0_809d1a9490271fddfc0128c3a3b1894b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - ПРАЙМ. Глава "Роснефти" Игорь Сечин, комментируя политику энергоперехода в Европе, заявил, что самое низкое потребление энергии - на кладбище. "По сути, Европа достигает своих целей по сокращению выбросов за счет прямого снижения энергопотребления и замедления экономического роста", - сказал он, выступая с докладом "Энергопереход и фантомные баррели: оставь надежду, всяк сюда входящий. В светлое будущее мировой энергетики возьмут не всех!" на ПМЭФ. "Продолжение такой политики может, в конце концов, разрушить европейскую промышленность. Как известно, самое низкое потребление энергии - на кладбище", - заключил Сечин. Глава "Роснефти" подчеркнул, что западная идея энергоперехода нацелена на укрепление однополярной структуры миропорядка, которая основана на контроле за финансовой инфраструктурой, технологиями и логистикой. По его словам, стратегия "зеленого перехода" не учитывает того, что потребители озабочены бесперебойностью поставок энергии и надежностью технологий.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20240607/udobreniya-848978530.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84085/83/840858391_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_4e30ad70c3adba4516533ad687077352.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, роснефть, игорь сечин
РОССИЯ, Роснефть, Игорь Сечин
В "Роснефти" раскритиковали политику энергоперехода в Европе
Сечин об энергопереходе в Европе: самое низкое потребление энергии - на кладбище
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - ПРАЙМ. Глава "Роснефти" Игорь Сечин, комментируя политику энергоперехода в Европе, заявил, что самое низкое потребление энергии - на кладбище.
"По сути, Европа достигает своих целей по сокращению выбросов за счет прямого снижения энергопотребления и замедления экономического роста", - сказал он, выступая с докладом "Энергопереход и фантомные баррели: оставь надежду, всяк сюда входящий. В светлое будущее мировой энергетики возьмут не всех!" на ПМЭФ.
"Продолжение такой политики может, в конце концов, разрушить европейскую промышленность. Как известно, самое низкое потребление энергии - на кладбище", - заключил Сечин.
Глава "Роснефти" подчеркнул, что западная идея энергоперехода нацелена на укрепление однополярной структуры миропорядка, которая основана на контроле за финансовой инфраструктурой, технологиями и логистикой. По его словам, стратегия "зеленого перехода" не учитывает того, что потребители озабочены бесперебойностью поставок энергии и надежностью технологий.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
В Европе рассказали, что мешает ЕС восстановить производство удобрений