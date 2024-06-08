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В "Роснефти" раскритиковали политику энергоперехода в Европе

В "Роснефти" раскритиковали политику энергоперехода в Европе - 08.06.2024, ПРАЙМ

В "Роснефти" раскритиковали политику энергоперехода в Европе

Глава "Роснефти" Игорь Сечин, комментируя политику энергоперехода в Европе, заявил, что самое низкое потребление энергии - на кладбище. | 08.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-08T10:30+0300

2024-06-08T10:30+0300

2024-06-08T10:41+0300

россия

роснефть

игорь сечин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - ПРАЙМ. Глава "Роснефти" Игорь Сечин, комментируя политику энергоперехода в Европе, заявил, что самое низкое потребление энергии - на кладбище. "По сути, Европа достигает своих целей по сокращению выбросов за счет прямого снижения энергопотребления и замедления экономического роста", - сказал он, выступая с докладом "Энергопереход и фантомные баррели: оставь надежду, всяк сюда входящий. В светлое будущее мировой энергетики возьмут не всех!" на ПМЭФ. "Продолжение такой политики может, в конце концов, разрушить европейскую промышленность. Как известно, самое низкое потребление энергии - на кладбище", - заключил Сечин. Глава "Роснефти" подчеркнул, что западная идея энергоперехода нацелена на укрепление однополярной структуры миропорядка, которая основана на контроле за финансовой инфраструктурой, технологиями и логистикой. По его словам, стратегия "зеленого перехода" не учитывает того, что потребители озабочены бесперебойностью поставок энергии и надежностью технологий.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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россия, роснефть, игорь сечин