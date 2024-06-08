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Сечин рассказал, что может усилить волатильность мирового энергорынка

Сечин рассказал, что может усилить волатильность мирового энергорынка - 08.06.2024, ПРАЙМ

Сечин рассказал, что может усилить волатильность мирового энергорынка

Волатильность на мировом энергетическом рынке может усилиться в связи с неопределенностью перспектив президентских выборов в США, такое мнение высказал глава... | 08.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-08T10:32+0300

2024-06-08T10:32+0300

2024-06-08T10:32+0300

энергетика

россия

роснефть

энергорынок

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – ПРАЙМ. Волатильность на мировом энергетическом рынке может усилиться в связи с неопределенностью перспектив президентских выборов в США, такое мнение высказал глава "Роснефти" Игорь Сечин во время выступления на сессии ПМЭФ. "Можно предположить усиление волатильности и в связи с неопределенностью, связанной с перспективой президентских выборов в США, где предвыборные настроения зависят в том числе от повышения стоимости одного галлона бензина (средняя цена – 3,6 доллара за галлон, а в некоторых штатах, таких как Калифорния, – 5,4 доллара)", – сказал он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20240608/arse-848993071.html

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россия, роснефть, энергорынок