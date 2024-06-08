Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сечин рассказал, что может усилить волатильность мирового энергорынка - 08.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240608/energorynok-848997542.html
Сечин рассказал, что может усилить волатильность мирового энергорынка
Сечин рассказал, что может усилить волатильность мирового энергорынка - 08.06.2024, ПРАЙМ
Сечин рассказал, что может усилить волатильность мирового энергорынка
Волатильность на мировом энергетическом рынке может усилиться в связи с неопределенностью перспектив президентских выборов в США, такое мнение высказал глава... | 08.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-08T10:32+0300
2024-06-08T10:32+0300
энергетика
россия
роснефть
энергорынок
https://cdnn.1prime.ru/img/83029/76/830297668_0:0:2816:1585_1920x0_80_0_0_89a9976054fc4149ba2b8450055355f9.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – ПРАЙМ. Волатильность на мировом энергетическом рынке может усилиться в связи с неопределенностью перспектив президентских выборов в США, такое мнение высказал глава "Роснефти" Игорь Сечин во время выступления на сессии ПМЭФ. "Можно предположить усиление волатильности и в связи с неопределенностью, связанной с перспективой президентских выборов в США, где предвыборные настроения зависят в том числе от повышения стоимости одного галлона бензина (средняя цена – 3,6 доллара за галлон, а в некоторых штатах, таких как Калифорния, – 5,4 доллара)", – сказал он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20240608/arse-848993071.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83029/76/830297668_115:0:2816:2026_1920x0_80_0_0_69ea9035b772fb5702a8523e84634360.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, роснефть, энергорынок
Энергетика, РОССИЯ, Роснефть, энергорынок
10:32 08.06.2024
 
Сечин рассказал, что может усилить волатильность мирового энергорынка

Сечин: неопределенность итогов выборов в США может усилить волатильность энергорынка

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк" Глава "Роснефти" Игорь Сечин
 Глава Роснефти Игорь Сечин - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – ПРАЙМ. Волатильность на мировом энергетическом рынке может усилиться в связи с неопределенностью перспектив президентских выборов в США, такое мнение высказал глава "Роснефти" Игорь Сечин во время выступления на сессии ПМЭФ.
"Можно предположить усиление волатильности и в связи с неопределенностью, связанной с перспективой президентских выборов в США, где предвыборные настроения зависят в том числе от повышения стоимости одного галлона бензина (средняя цена – 3,6 доллара за галлон, а в некоторых штатах, таких как Калифорния, – 5,4 доллара)", – сказал он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Президент Владимир Путин встретился с президентом Боливии Луисом Арсе - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2024
Арсе обсудил с "Роснефтью" возможность поставок жидких углеводородов
06:08
 
ЭнергетикаРОССИЯРоснефтьэнергорынок
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала