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Фицо прокомментировал разрешение Украине наносить удары по России

Фицо прокомментировал разрешение Украине наносить удары по России - 08.06.2024, ПРАЙМ

Фицо прокомментировал разрешение Украине наносить удары по России

Готовность некоторых западных стран снять с Киева запрет на удары по России говорить об их желании эскалировать конфликт, заявил премьер-министр республики... | 08.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-08T11:10+0300

2024-06-08T11:10+0300

2024-06-08T11:10+0300

словакия

роберт фицо

украина

европарламент

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БРАТИСЛАВА, 8 июн - ПРАЙМ. Готовность некоторых западных стран снять с Киева запрет на удары по России говорить об их желании эскалировать конфликт, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.В этой связи он подчеркнул, что Словакия не будет втянута в подобные "военные авантюры"."Согласие западных стран, которые они дали Украине на то, чтобы она могла использовать западное оружие для атак против целей на российской территории, является лишь доказательством того, что большие западные демократии хотят не мира, а эскалации напряжения с Россией, к которому обязательно дойдет. Как премьер Словакии я не буду втягивать республику ни в какие подобные военные авантюры", - рассказал премьер на своей странице в социальной сети. Кроме того, Фицо отметил, что проголосовал на выборах в Европейский парламент, которые проходят в республике. По его словам, нужно избирать таких депутатов, которые будут поддерживать мирные инициативы, а не продолжение конфликта.

https://1prime.ru/20240605/gosdep-848875843.html

словакия

украина

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словакия, роберт фицо, украина, европарламент