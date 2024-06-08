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"Запись" в поликлинику может обернуться кражей аккаунта на Госуслугах

"Запись" в поликлинику может обернуться кражей аккаунта на Госуслугах - 08.06.2024, ПРАЙМ

"Запись" в поликлинику может обернуться кражей аккаунта на Госуслугах

Телефонные мошенники придумали очередной способ отъема денег у россиян - людям предлагают пройти флюорографию, но на самом деле цель - заветный код из СМС,... | 08.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-08T02:02+0300

2024-06-08T02:02+0300

2024-06-08T02:02+0300

мошенники

медицина

юрист

иван соловьев

диспансеризация

эксклюзив

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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Телефонные мошенники придумали очередной способ отъема денег у россиян - людям предлагают пройти флюорографию, но на самом деле цель - заветный код из СМС, рассказал агентству “Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.Диспансеризация и флюорография - ежегодная рекомендация врачей, о чем регулярно напоминают различные ресурсы. Мошенники могут называть как номер действительно существующей поликлиники, так и вымышленный. Заодно предложат записаться и к кардиологу, эндокринологу и другим дефицитным специалистам.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеНо для этого нужно сверить СНИЛС или ввести код из СМС. Указанные действия, как правило, приводят к потере аккаунта на Госуслугах и, как следствие, попыткам оформления микрозаймов, изготовлению поддельных документов на имя жертвы и иным неблагоприятным последствиям."Поэтому необходимо помнить о категорическом запрете вводить любые коды и переходить по ссылкам, а также сообщать незнакомым лицам свои персональные и финансовые данные", - предупредил Соловьев.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

мошенники, медицина, юрист, иван соловьев, диспансеризация, эксклюзив