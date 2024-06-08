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"Запись" в поликлинику может обернуться кражей аккаунта на Госуслугах
"Запись" в поликлинику может обернуться кражей аккаунта на Госуслугах - 08.06.2024, ПРАЙМ
"Запись" в поликлинику может обернуться кражей аккаунта на Госуслугах
Телефонные мошенники придумали очередной способ отъема денег у россиян - людям предлагают пройти флюорографию, но на самом деле цель - заветный код из СМС,... | 08.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-08T02:02+0300
2024-06-08T02:02+0300
2024-06-08T02:02+0300
мошенники
медицина
юрист
иван соловьев
диспансеризация
эксклюзив
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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Телефонные мошенники придумали очередной способ отъема денег у россиян - людям предлагают пройти флюорографию, но на самом деле цель - заветный код из СМС, рассказал агентству “Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.Диспансеризация и флюорография - ежегодная рекомендация врачей, о чем регулярно напоминают различные ресурсы. Мошенники могут называть как номер действительно существующей поликлиники, так и вымышленный. Заодно предложат записаться и к кардиологу, эндокринологу и другим дефицитным специалистам.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеНо для этого нужно сверить СНИЛС или ввести код из СМС. Указанные действия, как правило, приводят к потере аккаунта на Госуслугах и, как следствие, попыткам оформления микрозаймов, изготовлению поддельных документов на имя жертвы и иным неблагоприятным последствиям."Поэтому необходимо помнить о категорическом запрете вводить любые коды и переходить по ссылкам, а также сообщать незнакомым лицам свои персональные и финансовые данные", - предупредил Соловьев.
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Ульяна Крайняя
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мошенники, медицина, юрист, иван соловьев, диспансеризация, эксклюзив
мошенники, медицина, юрист, Иван Соловьев, диспансеризация, Эксклюзив
"Запись" в поликлинику может обернуться кражей аккаунта на Госуслугах
Юрист Соловьев: "запись" на флюорографию грозит кражей данных с Госуслуг
Ульяна Крайняя
Обозреватель АЭИ "Прайм"
МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Телефонные мошенники придумали очередной способ отъема денег у россиян - людям предлагают пройти флюорографию, но на самом деле цель - заветный код из СМС, рассказал агентству “Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Диспансеризация и флюорография - ежегодная рекомендация врачей, о чем регулярно напоминают различные ресурсы. Мошенники могут называть как номер действительно существующей поликлиники, так и вымышленный. Заодно предложат записаться и к кардиологу, эндокринологу и другим дефицитным специалистам.
Но для этого нужно сверить СНИЛС или ввести код из СМС. Указанные действия, как правило, приводят к потере аккаунта на Госуслугах и, как следствие, попыткам оформления микрозаймов, изготовлению поддельных документов на имя жертвы и иным неблагоприятным последствиям.
"Поэтому необходимо помнить о категорическом запрете вводить любые коды и переходить по ссылкам, а также сообщать незнакомым лицам свои персональные и финансовые данные", - предупредил Соловьев.
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