https://1prime.ru/20240608/frantsiya-849000870.html

Макрон толкает Европу к катастрофе, заявила Захарова

Макрон толкает Европу к катастрофе, заявила Захарова - 08.06.2024, ПРАЙМ

Макрон толкает Европу к катастрофе, заявила Захарова

Президент Франции Эммануэль Макрон своей агрессивной риторикой толкает Европу к катастрофе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях... | 08.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-08T15:02+0300

2024-06-08T15:02+0300

2024-06-08T15:02+0300

политика

эммануэль макрон

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон своей агрессивной риторикой толкает Европу к катастрофе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях ПМЭФ. "Он (Макрон — ред.), к сожалению, последователен в своей русофобии. Он подобной агрессивной риторикой и чудовищными преступными действиями подталкивает европейский континент к катастрофе…", — сказала Захарова журналистам. Она отметила, что Макрон и его команда — случайные люди без опыта государственного управления, без опыта реальных дел не только в мировых делах, но и в своей стране. "При этом претензии их (Франции — ред.) на собственную значимость колоссальные", — отметила дипломат. "Судя по его заявлениям, он неуч. Возможно, у него много дипломов, но это ничего не значит, потому что его заявления не просто оторваны от реальности, они безграмотны. Мне кажется, народу Франции нужно спросить у своего как бы лидера, отдает ли он себе отчет, в какую катастрофу он втягивает не только Францию, но и всю Европу", — заключила она. Макрон ранее заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и из Киева поступит соответствующая просьба. В четверг французский премьер-министр страны Габриэль Атталь заявил, что Франция не планирует направлять своих военных на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что у инструкторов, обучающих украинских военных, нет иммунитета. Он назвал опасной риторику Парижа и Лондона о возможной отправке солдат на Украину. В Кремле обратили внимание на слова французского президента Макрона на тему отправки военных на Украину. Позиция Макрона о нанесении России "стратегического поражения" также известна. "Целый ряд стран сохраняют достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и вовлечения в горячий конфликт", — отметили в Кремле.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью. США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, готовя кадры в разных странах. В Кремле отмечают, что накачивание Украины оружием не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.В 2024 году ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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эммануэль макрон, мария захарова, франция, европа, русофобия