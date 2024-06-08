https://1prime.ru/20240608/gazprom-848995365.html

В "Газпром нефти" оценили вероятность изменений налогов для нефтянки

В "Газпром нефти" оценили вероятность изменений налогов для нефтянки - 08.06.2024, ПРАЙМ

В "Газпром нефти" оценили вероятность изменений налогов для нефтянки

Глава "Газпром нефти" Александр Дюков не ожидает дополнительных налоговых изменений для нефтянки, а в перспективе отрасль заинтересована в расширении налога на... | 08.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-08T09:09+0300

2024-06-08T09:09+0300

2024-06-08T09:09+0300

энергетика

россия

газпром

нефтяной рынок

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - ПРАЙМ. Глава "Газпром нефти" Александр Дюков не ожидает дополнительных налоговых изменений для нефтянки, а в перспективе отрасль заинтересована в расширении налога на дополнительный доход (НДД), сообщил он журналистам в кулуарах ПМЭФ. Минфин РФ ранее в мае разработал предложения по совершенствованию налоговой системы России. Так, планируется поднять ставку налога на прибыль с 20% до 25%. Также подразумеваются изменения в рентных отраслях: рост НДПИ на железную руду, минеральные удобрения, акциз на газ для производства аммиака. "Сейчас идет речь о налоговой донастройке на межотраслевом уровне. Я надеюсь, в обозримом будущем никаких новшеств не будет. Правительство сейчас декларирует стабильность принятых решений на 6 лет", - ответил Дюков на вопрос об ожиданиях по налогам для нефтяной отрасли. По словам Дюкова, нефтяная отрасль заинтересована в расширении механизма НДД. "Минфин тоже видит эффективность этого налогового инструмента. Именно поэтому нам удавалось договариваться о расширении периметра применения НДД. Мы продолжим этот диалог", - сказал он. Глава "Газпром нефти" отметил также, что для развития отрасли важно принимать налоговые решения, которые бы стимулировали работу со сложными запасами, в том числе применение химических методов увеличения нефтеотдачи. Также Дюков не ожидает существенного влияния на компанию от налоговых изменений, в частности от роста налога на прибыль с 20 до 25%. "Основные налоги, которые мы платим, это всё-таки НДПИ, НДД и различные акцизы. Налог на прибыль - лишь небольшая часть общей корзины налогов в отрасли. При этом мы исходим из того, что активно инвестирующие компании, а "Газпром нефть" является такой компанией, смогут рассчитывать на механизмы стимулирования инвестиций. И в том числе - на использование льгот и вычетов по налогу на прибыль. Правительство декларирует именно такой подход к корректировкам налоговой системы", - сказал он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20240607/gazprom-848969355.html

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россия, газпром, нефтяной рынок