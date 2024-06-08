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Пик поддержки айтишников в России прошел, заявил Орешкин

Пик поддержки айтишников в России прошел, заявил Орешкин - 08.06.2024, ПРАЙМ

Пик поддержки айтишников в России прошел, заявил Орешкин

Россия достигла максимального уровня стимулирования молодёжи к работе в IT-сфере, фундаментальные инженерные специальности наоборот переживают подъём и получат... | 08.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-08T18:04+0300

2024-06-08T18:04+0300

2024-06-08T18:04+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — ПРАЙМ. Россия достигла максимального уровня стимулирования молодёжи к работе в IT-сфере, фундаментальные инженерные специальности наоборот переживают подъём и получат поддержку, считает замглавы администрации президента Максим Орешкин. Во время одной из дискуссии на полях ПМЭФ в ходе молодежной программы была затронута тема кадров и того, куда идут таланты, в какие сферы бизнеса. Орешкин напомнил, что особенностью 90-х годов и начало нулевых, было то, что все шли учиться на экономистов, все хотели попасть в инвестиционные банки. "И в итоге на длинном горизонте стратегическом для страны какие-то направления просаживаются, когда много людей идет в одно место... и слишком много людей теряется на этом пути. А другие направления наоборот просаживаются, людей там нету, потом, когда там появляются проекты, сразу возникает дефицит", — пояснил Орешкин. Орешкин добавил, что важно найти правильный баланс в том, какие профессии выбирает молодежь. "И вот с точки зрения поддержки и стимулирования молодежи идти в IT мы точно прошли пик. Я думаю те условия, которые были в 2023-2024 годах, уже позади и шаг за шагом будут сходить на нет. А, например, фундаментальные инженерные специальности, наоборот, находятся на подъеме определенном и здесь поддержка будет больше", — уточнил Орешкин. Он подчеркнул, что программа мегагрантов, поддержка молодых ученых будут активно возрастать в ближайшее время.

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россия, it, it-сфера, it-компании, it-специалисты, инженеры, максим орешкин, минцифры