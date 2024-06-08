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Греческий политик отметил рост негативного отношения к Евросоюзу
Греческий политик отметил рост негативного отношения к Евросоюзу - 08.06.2024, ПРАЙМ
Греческий политик отметил рост негативного отношения к Евросоюзу
Среди населения Греции растет скептическое и отрицательное отношение к Евросоюзу, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ греческий оппозиционный политик Панайотис... | 08.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-08T19:55+0300
2024-06-08T19:55+0300
2024-06-08T19:55+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — ПРАЙМ. Среди населения Греции растет скептическое и отрицательное отношение к Евросоюзу, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ греческий оппозиционный политик Панайотис Лафазанис, комментируя предстоящие выборы в Европарламент. "Греческий народ все более утверждается в том, что Европейский союз дает все меньше и меньше положительных результатов участия в нем, и это будет выражено и на этих выборах в европарламент. Мы все ожидаем, что народ повернется спиной к тем партиям, которые поддерживают европейский курс", — сказал Лафазанис. По его словам, слово "евроскептицизм" выражает то, что центр Европы теряет доверие среди народов европейских стран. "Все народы Европы реагируют и сопротивляются той политике, которую проводит Брюссель. И особенно отношение греческого народа к Европейскому союзу постоянно становится более отрицательным", — сказал политик. Лафазанис был одним из влиятельных членов партии СИРИЗА. В правительстве Алексиса Ципраса в 2015 году он руководил министерством энергетики. После выхода из партии вместе с соратниками он создал партию "Народное единство", а затем новое политическое движение "Демократическое движение национального освобождения", которое поддерживает Россию в украинском конфликте.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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греция, европа
Греческий политик отметил рост негативного отношения к Евросоюзу
Лафазанис: центр Европы теряет доверие среди народов европейских стран
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — ПРАЙМ. Среди населения Греции растет скептическое и отрицательное отношение к Евросоюзу, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ греческий оппозиционный политик Панайотис Лафазанис, комментируя предстоящие выборы в Европарламент.
"Греческий народ все более утверждается в том, что Европейский союз дает все меньше и меньше положительных результатов участия в нем, и это будет выражено и на этих выборах в европарламент. Мы все ожидаем, что народ повернется спиной к тем партиям, которые поддерживают европейский курс", — сказал Лафазанис.
По его словам, слово "евроскептицизм" выражает то, что центр Европы теряет доверие среди народов европейских стран.
"Все народы Европы реагируют и сопротивляются той политике, которую проводит Брюссель. И особенно отношение греческого народа к Европейскому союзу постоянно становится более отрицательным", — сказал политик.
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Лафазанис был одним из влиятельных членов партии СИРИЗА. В правительстве Алексиса Ципраса в 2015 году он руководил министерством энергетики. После выхода из партии вместе с соратниками он создал партию "Народное единство", а затем новое политическое движение "Демократическое движение национального освобождения", которое поддерживает Россию в украинском конфликте.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.