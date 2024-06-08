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В "Интер РАО" спрогнозировали показатель EBITDA по МСФО в 2024 году

В "Интер РАО" спрогнозировали показатель EBITDA по МСФО в 2024 году - 08.06.2024, ПРАЙМ

В "Интер РАО" спрогнозировали показатель EBITDA по МСФО в 2024 году

"Интер РАО" прогнозирует показатель EBITDA по итогам 2024 года по МСФО на уровне 165-175 миллиардов рублей, сообщил гендиректор компании Сергей Дрегваль... | 08.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-08T09:36+0300

2024-06-08T09:36+0300

2024-06-08T09:37+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - ПРАЙМ. "Интер РАО" прогнозирует показатель EBITDA по итогам 2024 года по МСФО на уровне 165-175 миллиардов рублей, сообщил гендиректор компании Сергей Дрегваль журналистам на ПМЭФ. "Они (финрезультаты - ред.) будут сопоставимыми с прошлым годом. Мы ожидаем по EBITDA показатель 165–175 миллиардов рублей", - сказал глава компании. Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО в 2023 году выросла на 15,7%, до 135,9 миллиарда рублей, а показатель EBITDA за отчетный период сократился на 0,5%, до 182,4 миллиарда рублей. "Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Компания является единственным оператором экспорта и импорта электроэнергии в РФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

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