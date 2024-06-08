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В "Интер РАО" спрогнозировали показатель EBITDA по МСФО в 2024 году - 08.06.2024, ПРАЙМ
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В "Интер РАО" спрогнозировали показатель EBITDA по МСФО в 2024 году
В "Интер РАО" спрогнозировали показатель EBITDA по МСФО в 2024 году - 08.06.2024, ПРАЙМ
В "Интер РАО" спрогнозировали показатель EBITDA по МСФО в 2024 году
"Интер РАО" прогнозирует показатель EBITDA по итогам 2024 года по МСФО на уровне 165-175 миллиардов рублей, сообщил гендиректор компании Сергей Дрегваль... | 08.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-08T09:36+0300
2024-06-08T09:37+0300
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энергетика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - ПРАЙМ. "Интер РАО" прогнозирует показатель EBITDA по итогам 2024 года по МСФО на уровне 165-175 миллиардов рублей, сообщил гендиректор компании Сергей Дрегваль журналистам на ПМЭФ. "Они (финрезультаты - ред.) будут сопоставимыми с прошлым годом. Мы ожидаем по EBITDA показатель 165–175 миллиардов рублей", - сказал глава компании. Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО в 2023 году выросла на 15,7%, до 135,9 миллиарда рублей, а показатель EBITDA за отчетный период сократился на 0,5%, до 182,4 миллиарда рублей. "Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Компания является единственным оператором экспорта и импорта электроэнергии в РФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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россия, энергетика рф, ebitda
РОССИЯ, энергетика РФ, EBITDA, Энергетика
09:36 08.06.2024 (обновлено: 09:37 08.06.2024)
 
В "Интер РАО" спрогнозировали показатель EBITDA по МСФО в 2024 году

"Интер РАО" прогнозирует показатель EBITDA по МСФО В 2024 г в 165-175 млрд руб

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкТрансформаторная площадка ТЭЦ в Санкт-Петербурге
Трансформаторная площадка ТЭЦ в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - ПРАЙМ. "Интер РАО" прогнозирует показатель EBITDA по итогам 2024 года по МСФО на уровне 165-175 миллиардов рублей, сообщил гендиректор компании Сергей Дрегваль журналистам на ПМЭФ.
"Они (финрезультаты - ред.) будут сопоставимыми с прошлым годом. Мы ожидаем по EBITDA показатель 165–175 миллиардов рублей", - сказал глава компании.
Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО в 2023 году выросла на 15,7%, до 135,9 миллиарда рублей, а показатель EBITDA за отчетный период сократился на 0,5%, до 182,4 миллиарда рублей.
"Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Компания является единственным оператором экспорта и импорта электроэнергии в РФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
 
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