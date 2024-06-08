https://1prime.ru/20240608/inter-rao-848996268.html

"Интер РАО" может нарастить долю в российском энергомашиностроении

"Интер РАО" может нарастить долю в российском энергомашиностроении - 08.06.2024, ПРАЙМ

"Интер РАО" может нарастить долю в российском энергомашиностроении

"Интер РАО" рассматривает возможность нарастить свою долю в отрасли энергомашиностроения РФ, сообщил журналистам гендиректор компании Сергей Дрегваль на ПМЭФ. | 08.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-08T09:40+0300

2024-06-08T09:40+0300

2024-06-08T09:40+0300

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - ПРАЙМ. "Интер РАО" рассматривает возможность нарастить свою долю в отрасли энергомашиностроения РФ, сообщил журналистам гендиректор компании Сергей Дрегваль на ПМЭФ. "Мы рассматриваем такую возможность. Конечно, мы бы хотели нарастить свою долю в энергомаше. Сейчас у нас по нашим заводам объем заказов порядка 100 миллиардов рублей. Это уже неплохо, но в принципе, у нас цель развиваться дальше", - сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли компания приобретать новые машиностроительные активы. По словам Дрегваля, конкретные переговоры пока не ведутся. Среди приобретенных после ухода западных компаний из РФ энергомашиностроительных активов "Интер РАО" - производитель паровых турбин "Уральский турбинный завод" (УТЗ), а также два трансформаторных завода - "Воронежский трансформатор" и "СМТТ. Высоковольтные решения" (бывшее совместное предприятие "Силовых машин" и Toshiba - ООО "Силовые машины - Тошиба. Высоковольтные трансформаторы"). Компания также в 2022 году приобрела активы, которые ранее принадлежали немецкому концерну Siemens. Под контроль группы перешла доля Siemens Energy в размере 65% в компании, владеющей ООО "Современные технологии газовых турбин" (СТГТ). Кроме того, отмечается, что предприятие сохраняет принятую на период до 2030 года стратегию, сосредоточится в том числе на развитии энергомашиностроительного направления и новом строительстве.Дрегваль также отметил, что среди важных направлений работы компании - надёжность и новое строительство. "Мы активно будем участвовать в конкурсах, которые будет Минэнерго объявлять на энергостроительство, таким образом и развивать то, что у нас есть, и зоны присутствия, возможно, будем расширять, новые точки будут появляться, как, например, Новоленская (ТЭС - ред.)", - сказал глава компании.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5-8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20240606/elektroenergiya-848907758.html

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