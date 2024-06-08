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В Иране заявили, что осуществляют ядерную программу законно - 08.06.2024, ПРАЙМ
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В Иране заявили, что осуществляют ядерную программу законно
В Иране заявили, что осуществляют ядерную программу законно - 08.06.2024, ПРАЙМ
В Иране заявили, что осуществляют ядерную программу законно
Иран осуществляет ядерную программу в соответствии с требованиями МАГАТЭ, она полностью законна, заявил исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери. | 08.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-08T21:33+0300
2024-06-08T21:33+0300
вооружения
иран
ядерное оружие
ядерная программа
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АНКАРА, 8 июн — ПРАЙМ. Иран осуществляет ядерную программу в соответствии с требованиями МАГАТЭ, она полностью законна, заявил исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери. "Иран осуществляет свою ядерную программу в соответствии с требованиями МАГАТЭ, Договора о нераспространении ядерного оружия и собственных национальных программ. Ядерная программа и деятельность Ирана полностью законны и находятся под контролем Международного агентства по атомной энергии", - сказал Багери в интервью телеканалу CNN Türk. Ранее Совет Управляющих МАГАТЭ проголосовал за резолюцию, в которой утверждается, что Иран якобы не предоставляет агентству необходимые информацию и доступ на объекты, которые бы позволили подтвердить мирный характер его ядерной программы. Как писала газета New York Times, США попросили смягчить текст резолюции, осуждающую якобы "ядерную эскалацию" Ирана, из страха спровоцировать исламскую республику.
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иран, ядерное оружие, ядерная программа
Вооружения, ИРАН, ядерное оружие, ядерная программа
21:33 08.06.2024
 
В Иране заявили, что осуществляют ядерную программу законно

Багери: Иран осуществляет ядерную программу в соответствии с требованиями МАГАТЭ

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг посольства Исламской Республики Иран
Флаг посольства Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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АНКАРА, 8 июн — ПРАЙМ. Иран осуществляет ядерную программу в соответствии с требованиями МАГАТЭ, она полностью законна, заявил исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери.
"Иран осуществляет свою ядерную программу в соответствии с требованиями МАГАТЭ, Договора о нераспространении ядерного оружия и собственных национальных программ. Ядерная программа и деятельность Ирана полностью законны и находятся под контролем Международного агентства по атомной энергии", - сказал Багери в интервью телеканалу CNN Türk.
Ранее Совет Управляющих МАГАТЭ проголосовал за резолюцию, в которой утверждается, что Иран якобы не предоставляет агентству необходимые информацию и доступ на объекты, которые бы позволили подтвердить мирный характер его ядерной программы.
Как писала газета New York Times, США попросили смягчить текст резолюции, осуждающую якобы "ядерную эскалацию" Ирана, из страха спровоцировать исламскую республику.
ПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2024
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ВооруженияИРАНядерное оружиеядерная программа
 
 
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