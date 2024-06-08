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Для экс-предправления "Автодора" Кельбаха просят 14 лет колонии, пишет СМИ
Для экс-предправления "Автодора" Кельбаха просят 14 лет колонии, пишет СМИ - 08.06.2024, ПРАЙМ
Для экс-предправления "Автодора" Кельбаха просят 14 лет колонии, пишет СМИ
Для экс-председателя правления ГК "Автодор" Сергея Кельбаха, обвиняемого в злоупотреблениях должностными полномочиями, гособвинитель запросил 14 лет лишения... | 08.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-08T08:18+0300
2024-06-08T08:18+0300
2024-06-08T08:18+0300
суд
автодор
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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Для экс-председателя правления ГК "Автодор" Сергея Кельбаха, обвиняемого в злоупотреблениях должностными полномочиями, гособвинитель запросил 14 лет лишения свободы. Об этом пишет "Коммерсант".Ущерб, нанесенный обвиняемым, оценивается в сумму более 2 миллиарда рублей.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСудебный процесс над Кельбахом начался в мае 2022 года, в его рамках было проведено почти 70 заседаний.Кельбах обвиняется в масштабных злоупотреблениях должностными полномочиями при реализации федеральной целевой программы по строительству ЦКАД в 2014-2018 годах.По данным следствия, действия Кельбаха привели к нарушению сроков строительства дороги и увеличению общего объема финансирования проекта.В деле фигурируют три эпизода, включая незаконную оплату комиссии за банковскую гарантию и неправомерное предоставление дополнительного аванса.Защита Кельбаха не комментирует запрошенный срок и вменяемые ему деяния.
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суд, автодор
Для экс-предправления "Автодора" Кельбаха просят 14 лет колонии, пишет СМИ
"Коммерсант": для экс-предправления "Автодора" Кельбаха просят 14 лет колонии
МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ.
Для экс-председателя правления ГК "Автодор" Сергея Кельбаха, обвиняемого в злоупотреблениях должностными полномочиями, гособвинитель запросил 14 лет лишения свободы. Об этом пишет "Коммерсант"
.
Ущерб, нанесенный обвиняемым, оценивается в сумму более 2 миллиарда рублей.
Судебный процесс над Кельбахом начался в мае 2022 года, в его рамках было проведено почти 70 заседаний.
"Автодор" усилил меры безопасности на всей сети своих дорог
Кельбах обвиняется в масштабных злоупотреблениях должностными полномочиями при реализации федеральной целевой программы по строительству ЦКАД в 2014-2018 годах.
По данным следствия, действия Кельбаха привели к нарушению сроков строительства дороги и увеличению общего объема финансирования проекта.
В деле фигурируют три эпизода, включая незаконную оплату комиссии за банковскую гарантию и неправомерное предоставление дополнительного аванса.
Защита Кельбаха не комментирует запрошенный срок и вменяемые ему деяния.