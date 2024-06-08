https://1prime.ru/20240608/kelbakh-848994198.html

Для экс-предправления "Автодора" Кельбаха просят 14 лет колонии, пишет СМИ

Для экс-предправления "Автодора" Кельбаха просят 14 лет колонии, пишет СМИ - 08.06.2024, ПРАЙМ

Для экс-предправления "Автодора" Кельбаха просят 14 лет колонии, пишет СМИ

Для экс-председателя правления ГК "Автодор" Сергея Кельбаха, обвиняемого в злоупотреблениях должностными полномочиями, гособвинитель запросил 14 лет лишения... | 08.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-08T08:18+0300

2024-06-08T08:18+0300

2024-06-08T08:18+0300

суд

автодор

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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Для экс-председателя правления ГК "Автодор" Сергея Кельбаха, обвиняемого в злоупотреблениях должностными полномочиями, гособвинитель запросил 14 лет лишения свободы. Об этом пишет "Коммерсант".Ущерб, нанесенный обвиняемым, оценивается в сумму более 2 миллиарда рублей.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСудебный процесс над Кельбахом начался в мае 2022 года, в его рамках было проведено почти 70 заседаний.Кельбах обвиняется в масштабных злоупотреблениях должностными полномочиями при реализации федеральной целевой программы по строительству ЦКАД в 2014-2018 годах.По данным следствия, действия Кельбаха привели к нарушению сроков строительства дороги и увеличению общего объема финансирования проекта.В деле фигурируют три эпизода, включая незаконную оплату комиссии за банковскую гарантию и неправомерное предоставление дополнительного аванса.Защита Кельбаха не комментирует запрошенный срок и вменяемые ему деяния.

https://1prime.ru/20240322/avtodor-846609127.html

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суд, автодор