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Для экс-предправления "Автодора" Кельбаха просят 14 лет колонии, пишет СМИ - 08.06.2024, ПРАЙМ
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Для экс-предправления "Автодора" Кельбаха просят 14 лет колонии, пишет СМИ
Для экс-предправления "Автодора" Кельбаха просят 14 лет колонии, пишет СМИ - 08.06.2024, ПРАЙМ
Для экс-предправления "Автодора" Кельбаха просят 14 лет колонии, пишет СМИ
Для экс-председателя правления ГК "Автодор" Сергея Кельбаха, обвиняемого в злоупотреблениях должностными полномочиями, гособвинитель запросил 14 лет лишения... | 08.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-08T08:18+0300
2024-06-08T08:18+0300
суд
автодор
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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Для экс-председателя правления ГК "Автодор" Сергея Кельбаха, обвиняемого в злоупотреблениях должностными полномочиями, гособвинитель запросил 14 лет лишения свободы. Об этом пишет "Коммерсант".Ущерб, нанесенный обвиняемым, оценивается в сумму более 2 миллиарда рублей.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСудебный процесс над Кельбахом начался в мае 2022 года, в его рамках было проведено почти 70 заседаний.Кельбах обвиняется в масштабных злоупотреблениях должностными полномочиями при реализации федеральной целевой программы по строительству ЦКАД в 2014-2018 годах.По данным следствия, действия Кельбаха привели к нарушению сроков строительства дороги и увеличению общего объема финансирования проекта.В деле фигурируют три эпизода, включая незаконную оплату комиссии за банковскую гарантию и неправомерное предоставление дополнительного аванса.Защита Кельбаха не комментирует запрошенный срок и вменяемые ему деяния.
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суд, автодор
суд, Автодор
08:18 08.06.2024
 
Для экс-предправления "Автодора" Кельбаха просят 14 лет колонии, пишет СМИ

"Коммерсант": для экс-предправления "Автодора" Кельбаха просят 14 лет колонии

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкСергей Кельбах
Сергей Кельбах - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Для экс-председателя правления ГК "Автодор" Сергея Кельбаха, обвиняемого в злоупотреблениях должностными полномочиями, гособвинитель запросил 14 лет лишения свободы. Об этом пишет "Коммерсант".
Ущерб, нанесенный обвиняемым, оценивается в сумму более 2 миллиарда рублей.
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Судебный процесс над Кельбахом начался в мае 2022 года, в его рамках было проведено почти 70 заседаний.
Мост - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
"Автодор" усилил меры безопасности на всей сети своих дорог
22 марта, 23:35
Кельбах обвиняется в масштабных злоупотреблениях должностными полномочиями при реализации федеральной целевой программы по строительству ЦКАД в 2014-2018 годах.
По данным следствия, действия Кельбаха привели к нарушению сроков строительства дороги и увеличению общего объема финансирования проекта.
В деле фигурируют три эпизода, включая незаконную оплату комиссии за банковскую гарантию и неправомерное предоставление дополнительного аванса.
Защита Кельбаха не комментирует запрошенный срок и вменяемые ему деяния.
 
судАвтодор
 
 
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