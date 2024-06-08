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Абхазия может создать у себя IT-кластер - 08.06.2024, ПРАЙМ
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Абхазия может создать у себя IT-кластер
Абхазия может создать у себя IT-кластер - 08.06.2024, ПРАЙМ
Абхазия может создать у себя IT-кластер
Абхазия хотела бы создать у себя IT-кластер наподобие того, что есть в Татарстане в России, заявил РИА Новости в интервью на ПМЭФ президент Абхазии Аслан... | 08.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-08T08:23+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — ПРАЙМ. Абхазия хотела бы создать у себя IT-кластер наподобие того, что есть в Татарстане в России, заявил РИА Новости в интервью на ПМЭФ президент Абхазии Аслан Бжания. "В последнее время нам интересны специалисты, которые занимаются IT-технологиями, и появилась идея проекта - IT-кластер построить, как "Иннополис" в Казани. Что нужно айтишникам? Чтобы было тепло, был хороший воздух и развитая транспортная коммуникация. У нас все это есть", - сказал Бжания. Идею этого проекта абхазский президент описал, рассказывая о приоритетных направлениях развития республики - помимо IT это сельское хозяйство, особенно субтропическое, транспортные и транзитные возможности Абхазии.
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пмэф-2024, абхазия, it-сфера
ПМЭФ-2024, АБХАЗИЯ, IT-сфера
08:23 08.06.2024
 
Абхазия может создать у себя IT-кластер

Бжания: Абхазия хотела бы создать у себя IT-кластер

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСухум. Абхазия
Сухум. Абхазия - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — ПРАЙМ. Абхазия хотела бы создать у себя IT-кластер наподобие того, что есть в Татарстане в России, заявил РИА Новости в интервью на ПМЭФ президент Абхазии Аслан Бжания.
"В последнее время нам интересны специалисты, которые занимаются IT-технологиями, и появилась идея проекта - IT-кластер построить, как "Иннополис" в Казани. Что нужно айтишникам? Чтобы было тепло, был хороший воздух и развитая транспортная коммуникация. У нас все это есть", - сказал Бжания.
Идею этого проекта абхазский президент описал, рассказывая о приоритетных направлениях развития республики - помимо IT это сельское хозяйство, особенно субтропическое, транспортные и транзитные возможности Абхазии.
Сухуми - столица Республики Абхазия - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2024
Абхазия может стать лидером по числу туристов из России, заявил президент
07:59
 
ПМЭФ-2024АБХАЗИЯIT-сфера
 
 
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