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Абхазия может создать у себя IT-кластер
Абхазия может создать у себя IT-кластер - 08.06.2024, ПРАЙМ
Абхазия может создать у себя IT-кластер
Абхазия хотела бы создать у себя IT-кластер наподобие того, что есть в Татарстане в России, заявил РИА Новости в интервью на ПМЭФ президент Абхазии Аслан... | 08.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-08T08:23+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — ПРАЙМ. Абхазия хотела бы создать у себя IT-кластер наподобие того, что есть в Татарстане в России, заявил РИА Новости в интервью на ПМЭФ президент Абхазии Аслан Бжания. "В последнее время нам интересны специалисты, которые занимаются IT-технологиями, и появилась идея проекта - IT-кластер построить, как "Иннополис" в Казани. Что нужно айтишникам? Чтобы было тепло, был хороший воздух и развитая транспортная коммуникация. У нас все это есть", - сказал Бжания. Идею этого проекта абхазский президент описал, рассказывая о приоритетных направлениях развития республики - помимо IT это сельское хозяйство, особенно субтропическое, транспортные и транзитные возможности Абхазии.
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ПМЭФ-2024, АБХАЗИЯ, IT-сфера
Абхазия может создать у себя IT-кластер
Бжания: Абхазия хотела бы создать у себя IT-кластер
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — ПРАЙМ. Абхазия хотела бы создать у себя IT-кластер наподобие того, что есть в Татарстане в России, заявил РИА Новости в интервью на ПМЭФ президент Абхазии Аслан Бжания.
"В последнее время нам интересны специалисты, которые занимаются IT-технологиями, и появилась идея проекта - IT-кластер построить, как "Иннополис" в Казани. Что нужно айтишникам? Чтобы было тепло, был хороший воздух и развитая транспортная коммуникация. У нас все это есть", - сказал Бжания.
Идею этого проекта абхазский президент описал, рассказывая о приоритетных направлениях развития республики - помимо IT это сельское хозяйство, особенно субтропическое, транспортные и транзитные возможности Абхазии.
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