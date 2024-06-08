https://1prime.ru/20240608/kosmos-849001208.html

Мантуров рассказал, что является приоритетной задачей России в космосе

Мантуров рассказал, что является приоритетной задачей России в космосе - 08.06.2024, ПРАЙМ

Мантуров рассказал, что является приоритетной задачей России в космосе

Целями России в космосе являются выход на новые рубежи и сохранение своего лидерства как космической державы, рассказал РИА Новости на ПМЭФ первый вице-премьер... | 08.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-08T15:38+0300

2024-06-08T15:38+0300

2024-06-08T15:38+0300

россия

роскосмос

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - ПРАЙМ. Целями России в космосе являются выход на новые рубежи и сохранение своего лидерства как космической державы, рассказал РИА Новости на ПМЭФ первый вице-премьер Денис Мантуров.В этой связи Мантуров добавил, что приоритетные задачи государства заключаются в производстве и запуске спутников для возведения новых орбитальных группировок. По его словам, страна, вероятно, не сможет развивать эти группировки в одиночку, поэтому власти ожидают частной инициативы. Мантуров подчеркнул, что России необходимо создание собственной космической орбитальной станции, чтобы страна "сохраняла лидерство как космическая держава". Первый вице-премьер уточнил, что Россия планирует запустить собственную пилотируемой миссии на Луну."У Роскосмоса есть программа, по ней и идём, другой вопрос, что те направления, которые я только что озвучил (по спутникам - ред), носят не только стратегический характер, но и приоритетный", - добавил он. ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.

https://1prime.ru/20240607/opk-848950144.html

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россия, роскосмос