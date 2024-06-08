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Мантуров рассказал, что является приоритетной задачей России в космосе - 08.06.2024, ПРАЙМ
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Мантуров рассказал, что является приоритетной задачей России в космосе
Мантуров рассказал, что является приоритетной задачей России в космосе - 08.06.2024, ПРАЙМ
Мантуров рассказал, что является приоритетной задачей России в космосе
Целями России в космосе являются выход на новые рубежи и сохранение своего лидерства как космической державы, рассказал РИА Новости на ПМЭФ первый вице-премьер... | 08.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-08T15:38+0300
2024-06-08T15:38+0300
россия
роскосмос
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - ПРАЙМ. Целями России в космосе являются выход на новые рубежи и сохранение своего лидерства как космической державы, рассказал РИА Новости на ПМЭФ первый вице-премьер Денис Мантуров.В этой связи Мантуров добавил, что приоритетные задачи государства заключаются в производстве и запуске спутников для возведения новых орбитальных группировок. По его словам, страна, вероятно, не сможет развивать эти группировки в одиночку, поэтому власти ожидают частной инициативы. Мантуров подчеркнул, что России необходимо создание собственной космической орбитальной станции, чтобы страна "сохраняла лидерство как космическая держава". Первый вице-премьер уточнил, что Россия планирует запустить собственную пилотируемой миссии на Луну."У Роскосмоса есть программа, по ней и идём, другой вопрос, что те направления, которые я только что озвучил (по спутникам - ред), носят не только стратегический характер, но и приоритетный", - добавил он. ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.
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россия, роскосмос
РОССИЯ, Роскосмос
15:38 08.06.2024
 
Мантуров рассказал, что является приоритетной задачей России в космосе

Приоритетной задачей РФ в космосе является создание новых группировок спутников

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДенис Мантуров
Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - ПРАЙМ. Целями России в космосе являются выход на новые рубежи и сохранение своего лидерства как космической державы, рассказал РИА Новости на ПМЭФ первый вице-премьер Денис Мантуров.
В этой связи Мантуров добавил, что приоритетные задачи государства заключаются в производстве и запуске спутников для возведения новых орбитальных группировок. По его словам, страна, вероятно, не сможет развивать эти группировки в одиночку, поэтому власти ожидают частной инициативы.
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Мантуров подчеркнул, что России необходимо создание собственной космической орбитальной станции, чтобы страна "сохраняла лидерство как космическая держава". Первый вице-премьер уточнил, что Россия планирует запустить собственную пилотируемой миссии на Луну.
"У Роскосмоса есть программа, по ней и идём, другой вопрос, что те направления, которые я только что озвучил (по спутникам - ред), носят не только стратегический характер, но и приоритетный", - добавил он.
ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.
 
РОССИЯРоскосмос
 
 
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