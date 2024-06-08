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"Вкусно - и точка" отложила идею о локализации производства игрушек в РФ

"Вкусно - и точка" отложила идею о локализации производства игрушек в РФ - 08.06.2024, ПРАЙМ

"Вкусно - и точка" отложила идею о локализации производства игрушек в РФ

Сеть ресторанов "Вкусно — и точка" временно отложила свою идею локализовать в России производство игрушек для детских наборов "Кидз комбо" из-за технических... | 08.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-08T14:25+0300

2024-06-08T14:25+0300

2024-06-08T14:26+0300

экономика

россия

"вкусно - и точка"

производство

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – ПРАЙМ. Сеть ресторанов "Вкусно — и точка" временно отложила свою идею локализовать в России производство игрушек для детских наборов "Кидз комбо" из-за технических причин, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ генеральный директор "Вкусно — и точка" Олег Пароев. По его словам, те игрушки, которые продаются в заведениях сейчас, выпускаются в Китае сразу на нескольких производствах. "Фабрики специализируются на производстве и отдельных компонентов игрушки, и на использовании отдельных материалов, то есть если вам нужна плюшевая игрушка — это одна фабрика, если пластмассовая, то другая. Если это должен быть какой-то конструктор, это третья фабрика, если что-то, как наша коллекция "Маша и Медведь" — четвертая фабрика", — пояснил Пароев. Гендиректор уточнил, что это очень специфическое производство, и в текущей ситуации компания "по техническим причинам" не сможет создать такое предприятие в России. "Мы от своих планов не отказались. Я бы сказал, что мы их, наверное, просто отложили на некоторое время, но развить производство игрушек на территории России мы бы, конечно, очень сильно хотели", — добавил он. На данный момент сеть будет сотрудничать с теми производителями игрушек, которые уже присутствуют в стране, чтобы на их мощностях создавать и производить какие-то новые франшизы, новые дизайны. При этом и от Китая, как отметил Пароев, пока не удастся полностью отказаться. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на www.ria.ru 10 июня в 10.00 мск.

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россия, "вкусно - и точка", производство