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Макрон сделал дерзкое заявление в адрес России - 08.06.2024, ПРАЙМ
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Макрон сделал дерзкое заявление в адрес России
Макрон сделал дерзкое заявление в адрес России - 08.06.2024, ПРАЙМ
Макрон сделал дерзкое заявление в адрес России
Москве следует "как можно скорее" выпустить на свободу обвиняемого в сборе сведений о военной деятельности России француза Лорана Винатье, заявил президент... | 08.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-08T09:22+0300
2024-06-08T09:23+0300
россия
франция
эммануэль макрон
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МОСКВА, 8 июн – ПРАЙМ. Москве следует "как можно скорее" выпустить на свободу обвиняемого в сборе сведений о военной деятельности России француза Лорана Винатье, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон."Мы призываем Россию прояснить все обстоятельства и как можно быстрее освободить его", — сообщил французский лидер на пресс-конференции с Владимиром Зеленским, трансляция которой опубликована на сайте Елисейского дворца.При этом обвинения в отношении Винатье он назвал якобы "элементами пропаганды".В отношении задержанного столичные следователи возбудили уголовное дело по статье 330.1 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах". Как полагает следствие, на протяжении нескольких лет иностранец, не намереваясь соблюдать обязательства по представлению документов для включения в реестр иностранных агентов, целенаправленно собирал информацию "в области военной и военно-технической деятельности РФ". Задержанный доставлен в подразделение следственного управления СК для проведения следственных действий.
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россия, франция, эммануэль макрон
РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон
09:22 08.06.2024 (обновлено: 09:23 08.06.2024)
 
Макрон сделал дерзкое заявление в адрес России

Макрон призвал РФ освободить француза, обвиненного в сборе военных сведений

© CC BY 4.0 / European Union 2022 – Source: EPПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2024
© CC BY 4.0 / European Union 2022 – Source: EP
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МОСКВА, 8 июн – ПРАЙМ. Москве следует "как можно скорее" выпустить на свободу обвиняемого в сборе сведений о военной деятельности России француза Лорана Винатье, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
"Мы призываем Россию прояснить все обстоятельства и как можно быстрее освободить его", — сообщил французский лидер на пресс-конференции с Владимиром Зеленским, трансляция которой опубликована на сайте Елисейского дворца.
При этом обвинения в отношении Винатье он назвал якобы "элементами пропаганды".
В отношении задержанного столичные следователи возбудили уголовное дело по статье 330.1 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах". Как полагает следствие, на протяжении нескольких лет иностранец, не намереваясь соблюдать обязательства по представлению документов для включения в реестр иностранных агентов, целенаправленно собирал информацию "в области военной и военно-технической деятельности РФ". Задержанный доставлен в подразделение следственного управления СК для проведения следственных действий.
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
Макрон прокомментировал задержание француза в Москве
Вчера, 08:46
 
РОССИЯФРАНЦИЯЭммануэль Макрон
 
 
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