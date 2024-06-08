https://1prime.ru/20240608/makron-849001332.html
Макрон назвал один из элементов длительного мира на Украине
Макрон назвал один из элементов длительного мира на Украине - 08.06.2024, ПРАЙМ
Макрон назвал один из элементов длительного мира на Украине
Эмманюэль Макрон на пресс-конференции с Владимиром Зеленским. | 08.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-08T15:51+0300
2024-06-08T15:51+0300
2024-06-08T15:51+0300
франция
швейцария
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0e/846322362_0:98:2646:1586_1920x0_80_0_0_4a85745215c57e5cd90df8c0a0130a78.jpg
МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Летняя конференция по Украине в Швейцарии может заложить основу для урегулирования конфликта. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции с Владимиром Зеленским.Трансляция встречи велась на Youtube Елисейского дворца."Мы можем достичь договоренностей относительно основных составляющих этого длительного мира — ядерного вопроса, безопасности гражданской инфраструктуры и продовольственной безопасности, мы должны провести начальную стратегическую дискуссию", — подчеркнул он.15 и 16 июня Швейцария организует мирный саммит по Украине, который пройдет в Женеве. Конференция организуется по просьбе Владимира Зеленского. По мнению главы его офиса Андрея Ермака, Киев таким образом хочет утвердить украинскую "формулу мира". Россия приглашения не получала и не планировала участвовать, так как "формула мира" противоречит ее интересам, отметил пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов.
https://1prime.ru/20240608/frantsiya-849000870.html
франция
швейцария
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0e/846322362_201:0:2446:1684_1920x0_80_0_0_94eb29ab5d4e0862c748f13d8985a09f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, швейцария, украина
ФРАНЦИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ, УКРАИНА
Макрон назвал один из элементов длительного мира на Украине
Макрон назвал ядерный вопрос одним из элементов длительного мира на Украине
МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Летняя конференция по Украине в Швейцарии может заложить основу для урегулирования конфликта. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции с Владимиром Зеленским.
Трансляция встречи велась на Youtube
Елисейского дворца.
"Мы можем достичь договоренностей относительно основных составляющих этого длительного мира — ядерного вопроса, безопасности гражданской инфраструктуры и продовольственной безопасности, мы должны провести начальную стратегическую дискуссию", — подчеркнул он.
15 и 16 июня Швейцария организует мирный саммит по Украине, который пройдет в Женеве. Конференция организуется по просьбе Владимира Зеленского. По мнению главы его офиса Андрея Ермака, Киев таким образом хочет утвердить украинскую "формулу мира". Россия приглашения не получала и не планировала участвовать, так как "формула мира" противоречит ее интересам, отметил пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов.
Макрон толкает Европу к катастрофе, заявила Захарова