https://1prime.ru/20240608/makron-849001332.html

Макрон назвал один из элементов длительного мира на Украине

Макрон назвал один из элементов длительного мира на Украине - 08.06.2024, ПРАЙМ

Макрон назвал один из элементов длительного мира на Украине

Эмманюэль Макрон на пресс-конференции с Владимиром Зеленским. | 08.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-08T15:51+0300

2024-06-08T15:51+0300

2024-06-08T15:51+0300

франция

швейцария

украина

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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Летняя конференция по Украине в Швейцарии может заложить основу для урегулирования конфликта. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции с Владимиром Зеленским.Трансляция встречи велась на Youtube Елисейского дворца."Мы можем достичь договоренностей относительно основных составляющих этого длительного мира — ядерного вопроса, безопасности гражданской инфраструктуры и продовольственной безопасности, мы должны провести начальную стратегическую дискуссию", — подчеркнул он.15 и 16 июня Швейцария организует мирный саммит по Украине, который пройдет в Женеве. Конференция организуется по просьбе Владимира Зеленского. По мнению главы его офиса Андрея Ермака, Киев таким образом хочет утвердить украинскую "формулу мира". Россия приглашения не получала и не планировала участвовать, так как "формула мира" противоречит ее интересам, отметил пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов.

https://1prime.ru/20240608/frantsiya-849000870.html

франция

швейцария

украина

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франция, швейцария, украина