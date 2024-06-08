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Макрон назвал один из элементов длительного мира на Украине - 08.06.2024, ПРАЙМ
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Макрон назвал один из элементов длительного мира на Украине
Макрон назвал один из элементов длительного мира на Украине - 08.06.2024, ПРАЙМ
Макрон назвал один из элементов длительного мира на Украине
Эмманюэль Макрон на пресс-конференции с Владимиром Зеленским. | 08.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-08T15:51+0300
2024-06-08T15:51+0300
франция
швейцария
украина
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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Летняя конференция по Украине в Швейцарии может заложить основу для урегулирования конфликта. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции с Владимиром Зеленским.Трансляция встречи велась на Youtube Елисейского дворца."Мы можем достичь договоренностей относительно основных составляющих этого длительного мира — ядерного вопроса, безопасности гражданской инфраструктуры и продовольственной безопасности, мы должны провести начальную стратегическую дискуссию", — подчеркнул он.15 и 16 июня Швейцария организует мирный саммит по Украине, который пройдет в Женеве. Конференция организуется по просьбе Владимира Зеленского. По мнению главы его офиса Андрея Ермака, Киев таким образом хочет утвердить украинскую "формулу мира". Россия приглашения не получала и не планировала участвовать, так как "формула мира" противоречит ее интересам, отметил пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов.
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франция, швейцария, украина
ФРАНЦИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ, УКРАИНА
15:51 08.06.2024
 
Макрон назвал один из элементов длительного мира на Украине

Макрон назвал ядерный вопрос одним из элементов длительного мира на Украине

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Летняя конференция по Украине в Швейцарии может заложить основу для урегулирования конфликта. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции с Владимиром Зеленским.
Трансляция встречи велась на Youtube Елисейского дворца.
"Мы можем достичь договоренностей относительно основных составляющих этого длительного мира — ядерного вопроса, безопасности гражданской инфраструктуры и продовольственной безопасности, мы должны провести начальную стратегическую дискуссию", — подчеркнул он.
15 и 16 июня Швейцария организует мирный саммит по Украине, который пройдет в Женеве. Конференция организуется по просьбе Владимира Зеленского. По мнению главы его офиса Андрея Ермака, Киев таким образом хочет утвердить украинскую "формулу мира". Россия приглашения не получала и не планировала участвовать, так как "формула мира" противоречит ее интересам, отметил пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов.
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2024
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ФРАНЦИЯШВЕЙЦАРИЯУКРАИНА
 
 
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