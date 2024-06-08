https://1prime.ru/20240608/medvedev-849005857.html

Медведев прокомментировал слова Шольца, что Украину не поставить на колени

Медведев прокомментировал слова Шольца, что Украину не поставить на колени - 08.06.2024, ПРАЙМ

Медведев прокомментировал слова Шольца, что Украину не поставить на колени

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя слова канцлера ФРГ о том, что Украину не поставить на колени, вновь назвал Шольца "протухшей ливерной... | 08.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-08T23:44+0300

2024-06-08T23:44+0300

2024-06-08T23:44+0300

политика

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дмитрий медведев

олаф шольц

украина

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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя слова канцлера ФРГ о том, что Украину не поставить на колени, вновь назвал Шольца "протухшей ливерной колбасой"."Украина? Что это? Сегодня Украина, если говорить высоким штилем, нечто вроде доминиона, который прямо управляется США и странами НАТО. Она, хотя и не без труда, полностью содержится ими", — написал он в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что даже Жозеп Боррель признал, что конфликт на Украине можно закончить за несколько недель, прекратив поставки той вооружений.Медведев отметил, что именно канцлеру Германии Олафу Шольцу нужно "просто встать на колени и покаяться перед украинцами".Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что президент РФ Владимир Путин "должен понять, что Украина сильна и не будет поставлена на колени".Ранее в феврале Путин говорил в интервью Такеру Карлсону о том, что еще в 2022 году переговоры с Украиной были практически завершены, однако отвода российских войск от Киева украинская сторона выбросила все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией. Более того, в Кремле неоднократно говорили о готовности к мирным переговорам с Украиной.

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россия, фрг, дмитрий медведев, олаф шольц, украина