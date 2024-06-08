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Медведев прокомментировал слова Шольца, что Украину не поставить на колени - 08.06.2024, ПРАЙМ
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Медведев прокомментировал слова Шольца, что Украину не поставить на колени
Медведев прокомментировал слова Шольца, что Украину не поставить на колени - 08.06.2024, ПРАЙМ
Медведев прокомментировал слова Шольца, что Украину не поставить на колени
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя слова канцлера ФРГ о том, что Украину не поставить на колени, вновь назвал Шольца "протухшей ливерной... | 08.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-08T23:44+0300
2024-06-08T23:44+0300
политика
россия
фрг
дмитрий медведев
олаф шольц
украина
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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя слова канцлера ФРГ о том, что Украину не поставить на колени, вновь назвал Шольца "протухшей ливерной колбасой"."Украина? Что это? Сегодня Украина, если говорить высоким штилем, нечто вроде доминиона, который прямо управляется США и странами НАТО. Она, хотя и не без труда, полностью содержится ими", — написал он в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что даже Жозеп Боррель признал, что конфликт на Украине можно закончить за несколько недель, прекратив поставки той вооружений.Медведев отметил, что именно канцлеру Германии Олафу Шольцу нужно "просто встать на колени и покаяться перед украинцами".Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что президент РФ Владимир Путин "должен понять, что Украина сильна и не будет поставлена на колени".Ранее в феврале Путин говорил в интервью Такеру Карлсону о том, что еще в 2022 году переговоры с Украиной были практически завершены, однако отвода российских войск от Киева украинская сторона выбросила все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией. Более того, в Кремле неоднократно говорили о готовности к мирным переговорам с Украиной.
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россия, фрг, дмитрий медведев, олаф шольц, украина
Политика, РОССИЯ, ФРГ, Дмитрий Медведев, Олаф Шольц, УКРАИНА
23:44 08.06.2024
 
Медведев прокомментировал слова Шольца, что Украину не поставить на колени

Медведев вновь назвал Шольца протухшей ливерной колбасой после слов об Украине

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя слова канцлера ФРГ о том, что Украину не поставить на колени, вновь назвал Шольца "протухшей ливерной колбасой".
"Украина? Что это? Сегодня Украина, если говорить высоким штилем, нечто вроде доминиона, который прямо управляется США и странами НАТО. Она, хотя и не без труда, полностью содержится ими", — написал он в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что даже Жозеп Боррель признал, что конфликт на Украине можно закончить за несколько недель, прекратив поставки той вооружений.
Медведев отметил, что именно канцлеру Германии Олафу Шольцу нужно "просто встать на колени и покаяться перед украинцами".
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что президент РФ Владимир Путин "должен понять, что Украина сильна и не будет поставлена на колени".
Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2024
Шольц обратился к Путину с решительным посланием по Украине
Вчера, 14:11
Ранее в феврале Путин говорил в интервью Такеру Карлсону о том, что еще в 2022 году переговоры с Украиной были практически завершены, однако отвода российских войск от Киева украинская сторона выбросила все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией. Более того, в Кремле неоднократно говорили о готовности к мирным переговорам с Украиной.
 
ПолитикаРОССИЯФРГДмитрий МедведевОлаф ШольцУКРАИНА
 
 
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