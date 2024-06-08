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Минпромторг оценил заявление Мордашова о налоговой нагрузке на металлургов

Минпромторг оценил заявление Мордашова о налоговой нагрузке на металлургов - 08.06.2024, ПРАЙМ

Минпромторг оценил заявление Мордашова о налоговой нагрузке на металлургов

Металлургическая отрасль России всегда пользовалась особым вниманием и поддержкой государства, заявления председателя совета директоров "Северстали" Алексея... | 08.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-08T05:24+0300

2024-06-08T05:24+0300

2024-06-08T05:25+0300

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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Металлургическая отрасль России всегда пользовалась особым вниманием и поддержкой государства, заявления председателя совета директоров "Северстали" Алексея Мордашова, что власти не слышат бизнес и то, что фискальной политике России не хватает предсказуемости - странные, считает заместитель министра промышленности и торговли - статс-секретарь Виктор Евтухов. "Металлургия - отрасль, которая всегда пользовалась особым вниманием и поддержкой государства. Эта отрасль - одна из ведущих по объёму инвестиций в российскую экономику", - сказал Евтухов. Ранее в пятницу Мордашов заявил, что бизнес желает больше стабильности в налоговых решениях, чтобы была возможность планировать будущее. По словам предпринимателя, он согласен с ростом налоговых платежей, которые сейчас предлагаются, однако считает нужным принять в России закон, чтобы в следующем году новых повышений не было. По словам Евтухова, два года назад цены на металлургическую продукцию увеличились в разы, тогда было открыто расследование ФАС в отношении ряда компаний, в том числе, компании "Северсталь". Была доказана вина компаний, последовали полагающиеся за это крупные штрафные санкции. "При этом государство пошло навстречу "Северстали" с учетом общей мировой ситуации, потери экспортных рынков, санкционного давления и необходимости поиска новых партнеров - штрафы металлургам были уменьшены в десятки раз, став меньше меньшего", - уточнил Евтухов. Также на ПМЭФ-2024 "Северсталью" подписан СПИК, по которому металлурги получат свыше 40 миллиарда рублей налоговых льгот от государства, добавил он. "После этого странно слышать заявления Алексея Мордашова о том, что государство не слышит бизнес, не идет навстречу бизнесу, а фискальной политике государства не хватает предсказуемости", - резюмировал Евтухов.

https://1prime.ru/20240607/mordashov--848951524.html

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алексей мордашов, минпромторг, пмэф-2024