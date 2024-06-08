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Минцифры хочет запретить бизнесу отправлять в госорганы запросы на бумаге
Минцифры хочет запретить бизнесу отправлять в госорганы запросы на бумаге - 08.06.2024, ПРАЙМ
Минцифры хочет запретить бизнесу отправлять в госорганы запросы на бумаге
Минцифры прорабатывает инициативу запретить бизнесу отправлять запросы в госорганы на бумаге с 2025 года, заявил глава ведомства Максут Шадаев. | 08.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-08T09:25+0300
2024-06-08T09:25+0300
2024-06-08T09:25+0300
максут шадаев
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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Минцифры прорабатывает инициативу запретить бизнесу отправлять запросы в госорганы на бумаге с 2025 года, заявил глава ведомства Максут Шадаев.
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максут шадаев
Минцифры хочет запретить бизнесу отправлять в госорганы запросы на бумаге
Минцифры хочет запретить бизнесу отправлять запросы в госорганы на бумаге с 2025 года