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Минцифры хочет запретить бизнесу отправлять в госорганы запросы на бумаге - 08.06.2024, ПРАЙМ
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Минцифры хочет запретить бизнесу отправлять в госорганы запросы на бумаге
Минцифры хочет запретить бизнесу отправлять в госорганы запросы на бумаге - 08.06.2024, ПРАЙМ
Минцифры хочет запретить бизнесу отправлять в госорганы запросы на бумаге
Минцифры прорабатывает инициативу запретить бизнесу отправлять запросы в госорганы на бумаге с 2025 года, заявил глава ведомства Максут Шадаев. | 08.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-08T09:25+0300
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максут шадаев
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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Минцифры прорабатывает инициативу запретить бизнесу отправлять запросы в госорганы на бумаге с 2025 года, заявил глава ведомства Максут Шадаев.
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максут шадаев
Максут Шадаев
09:25 08.06.2024
 
Минцифры хочет запретить бизнесу отправлять в госорганы запросы на бумаге

Минцифры хочет запретить бизнесу отправлять запросы в госорганы на бумаге с 2025 года

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Минцифры прорабатывает инициативу запретить бизнесу отправлять запросы в госорганы на бумаге с 2025 года, заявил глава ведомства Максут Шадаев.
Международный форум Kazan Digital week - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
"Гостех" станет главным драйвером цифровизации госорганов, заявил Шадаев
28 мая, 11:30
 
Максут Шадаев
 
 
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