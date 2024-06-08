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Минцифры может лишить льгот не вкладывающиеся в вузы IT-компании

Минцифры может лишить льгот не вкладывающиеся в вузы IT-компании - 08.06.2024, ПРАЙМ

Минцифры может лишить льгот не вкладывающиеся в вузы IT-компании

Министерство планирует вводить требования по участию IT-компаний в обучении студентов профильных специальностей в вуза заявил глава Минцифры Максут Шадаев в... | 08.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-08T21:08+0300

2024-06-08T21:08+0300

2024-06-08T21:08+0300

экономика

россия

минцифры

it-компании

максут шадаев

пмэф-2024

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С.ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — ПРАЙМ. Министерство планирует вводить требования по участию IT-компаний в обучении студентов профильных специальностей в вуза заявил глава Минцифры Максут Шадаев в рамках выступления на ПМЭФ-2024, пишут "Ведомости"."Необходимо кардинально увеличивать объем вовлечения IT-компаний в процесс обучения. Качество обучения – это критичная проблема, поэтому нам придется делать так, что ваше участие (IT-компаний – прим.ред.) станет условием сохранения льгот", – заявил министр.Он отметил, участи компаний в образовании повысит качество обучения и обеспечит "кадровый суверенитет".ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.В 2024 году форум проходит с 5 по 8 июня.

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россия, минцифры, it-компании, максут шадаев, пмэф-2024