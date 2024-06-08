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Минцифры может лишить льгот не вкладывающиеся в вузы IT-компании - 08.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Минцифры может лишить льгот не вкладывающиеся в вузы IT-компании
Минцифры может лишить льгот не вкладывающиеся в вузы IT-компании - 08.06.2024, ПРАЙМ
Минцифры может лишить льгот не вкладывающиеся в вузы IT-компании
Министерство планирует вводить требования по участию IT-компаний в обучении студентов профильных специальностей в вуза заявил глава Минцифры Максут Шадаев в... | 08.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-08T21:08+0300
2024-06-08T21:08+0300
экономика
россия
минцифры
it-компании
максут шадаев
пмэф-2024
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С.ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — ПРАЙМ. Министерство планирует вводить требования по участию IT-компаний в обучении студентов профильных специальностей в вуза заявил глава Минцифры Максут Шадаев в рамках выступления на ПМЭФ-2024, пишут "Ведомости"."Необходимо кардинально увеличивать объем вовлечения IT-компаний в процесс обучения. Качество обучения – это критичная проблема, поэтому нам придется делать так, что ваше участие (IT-компаний – прим.ред.) станет условием сохранения льгот", – заявил министр.Он отметил, участи компаний в образовании повысит качество обучения и обеспечит "кадровый суверенитет".ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.В 2024 году форум проходит с 5 по 8 июня.
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россия, минцифры, it-компании, максут шадаев, пмэф-2024
Экономика, РОССИЯ, Минцифры, IT-компании, Максут Шадаев, ПМЭФ-2024
21:08 08.06.2024
 
Минцифры может лишить льгот не вкладывающиеся в вузы IT-компании

Минцифры может лишить льгот не вкладывающиеся в вузы IT-компании

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМаксут Шадаев, Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ
Максут Шадаев, Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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С.ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — ПРАЙМ. Министерство планирует вводить требования по участию IT-компаний в обучении студентов профильных специальностей в вуза заявил глава Минцифры Максут Шадаев в рамках выступления на ПМЭФ-2024, пишут "Ведомости".
"Необходимо кардинально увеличивать объем вовлечения IT-компаний в процесс обучения. Качество обучения – это критичная проблема, поэтому нам придется делать так, что ваше участие (IT-компаний – прим.ред.) станет условием сохранения льгот", – заявил министр.
Он отметил, участи компаний в образовании повысит качество обучения и обеспечит "кадровый суверенитет".
ПМЭФ-2024. IT-завтрак – Инновационная экономика: от цифры к данным, от технологического суверенитета к технологическому лидерству - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2024
Минцифры изменит порядок оформления займов через "Госуслуги"
17:30
ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.
В 2024 году форум проходит с 5 по 8 июня.
 
ЭкономикаРОССИЯМинцифрыIT-компанииМаксут ШадаевПМЭФ-2024
 
 
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