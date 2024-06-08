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Минцифры изменит порядок оформления займов через "Госуслуги"
Минцифры изменит порядок оформления займов через "Госуслуги" - 08.06.2024, ПРАЙМ
Минцифры изменит порядок оформления займов через "Госуслуги"
Минцифры изменит порядок оформления займов в микрофинансовых организациях (МФО) через портал Госуслуг из-за мошенников, заявил глава ведомства Максут Шадаев,... | 08.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-08T17:30+0300
2024-06-08T17:30+0300
2024-06-08T17:30+0300
экономика
россия
минцифры
максут шадаев
мошенники
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С.ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — ПРАЙМ. Минцифры изменит порядок оформления займов в микрофинансовых организациях (МФО) через портал Госуслуг из-за мошенников, заявил глава ведомства Максут Шадаев, пишет РБК."От учетной записи на "Госуслугах" можно подать все документы на получение кредита, но указать реквизиты банковской карты другого человека, дальше деньги прямо в заявлении выводятся, условно, на дропера, подставное лицо", — пояснил он.Он подчеркнул, что такую опцию ведомство закроет, и кредит сможет получить только лицо, обратившееся за займом.Эксперты назвали несколько способов, которыми мошенники получают доступ к учетной записи на портале госуслуг. Они могут выдавать себя за оператора сотовой связи, чтобы настоять на продлении договора. Человеку присылают СМС-сообщение с подтверждением сброса пароля на "Госуслугах". Если он называет код, то теряет доступ к своему личному кабинету.
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россия, минцифры, максут шадаев, мошенники
Экономика, РОССИЯ, Минцифры, Максут Шадаев, МОШЕННИКИ
Минцифры изменит порядок оформления займов через "Госуслуги"
Минцифры изменит порядок оформления займов через "Госуслуги" из-за мошенников
С.ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — ПРАЙМ.
Минцифры изменит порядок оформления займов в микрофинансовых организациях (МФО) через портал Госуслуг из-за мошенников, заявил глава ведомства Максут Шадаев, пишет РБК
.
"От учетной записи на "Госуслугах" можно подать все документы на получение кредита, но указать реквизиты банковской карты другого человека, дальше деньги прямо в заявлении выводятся, условно, на дропера, подставное лицо", — пояснил он.
Он подчеркнул, что такую опцию ведомство закроет, и кредит сможет получить только лицо, обратившееся за займом.
Эксперты назвали несколько способов, которыми мошенники получают доступ к учетной записи на портале госуслуг. Они могут выдавать себя за оператора сотовой связи, чтобы настоять на продлении договора. Человеку присылают СМС-сообщение с подтверждением сброса пароля на "Госуслугах". Если он называет код, то теряет доступ к своему личному кабинету.
Минцифры хочет запретить бизнесу отправлять в госорганы запросы на бумаге