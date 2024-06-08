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Прилетит штраф 1000 рублей: за что камеры опять начали ловить водителей

Прилетит штраф 1000 рублей: за что камеры опять начали ловить водителей - 08.06.2024, ПРАЙМ

Прилетит штраф 1000 рублей: за что камеры опять начали ловить водителей

Все больше дорожных камер в России начинают отслеживать мотоциклистов, которые ездят без шлемов в России подключают все больше дорожных камер, сообщает журнал... | 08.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-08T12:48+0300

2024-06-08T12:48+0300

2024-06-08T12:48+0300

россия

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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Все больше дорожных камер в России начинают отслеживать мотоциклистов, которые ездят без шлемов в России подключают все больше дорожных камер, сообщает журнал Autonews со ссылкой на информацию пресс-службе Минтранса Московской области. Так, в ведомстве рассказали, что эксперты долго готовились к тому, чтобы научить камеры распознавать этот сложный состав нарушений ПДД. Отмечается, что, согласно п. 2.1.2 ПДД, мотоциклист обязан надевать шлем. В этой связи теперь, с наличием отслеживающих это правило камер, при фиксации езды без шлема в автоматическом режиме собственники транспортных средств получают штраф в размере тысячи рублей. Как рассказали в пресс-службе Минтранса Московской области, наличие или отсутствие шлема на мотоциклистах определяет искусственный интеллект, который впоследствии передает фотографии и видео правонарушения в Госавтоинспекцию. Уже там решается вопрос о вынесении штрафа.Сообщается, что в случае сомнения инспектора выбор делается в пользу водителя.

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