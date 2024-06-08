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НАТО отказалась создавать фонд для Киева на сто миллиардов евро, пишет СМИ
НАТО отказалась создавать фонд для Киева на сто миллиардов евро, пишет СМИ - 08.06.2024, ПРАЙМ
НАТО отказалась создавать фонд для Киева на сто миллиардов евро, пишет СМИ
Генсек Североатлантического альянса отказался от планов по основанию фонда военной поддержки для Украины на 100 миллиардов евро на фоне отсутствия поддержки... | 08.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-08T09:15+0300
2024-06-08T09:15+0300
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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Генсек Североатлантического альянса отказался от планов по основанию фонда военной поддержки для Украины на 100 миллиардов евро на фоне отсутствия поддержки этой идеи внутри НАТО. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники."Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказывается от планов по созданию пятилетнего фонда военной помощи Украине, столкнувшись с несогласием среди членов альянса", — передает издание данные знакомых с ситуацией источников.Тем не менее, сообщается, что, согласно новой инициативе, которую главы Минобороны стран-членов альянса будут обсуждать на следующей неделе, союзники будут тратить на помощь Киеву как минимум 40 миллиардов евро в год. Вклад каждой страны будет зависеть от ее ВВП. Ожидается, что США будут вносить приблизительно половину от этой суммы.Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщала о том, что союзники по НАТО требуют от генсека альянса больше ясности по его плану о создании фонда для финансирования Украины на сумму 100 миллиардов евро. В частности, они задались вопросом о том, где и каким образом может быть найдена такая огромная сумма.Газета Financial Times в свою очередь писала, что украинское руководство недовольно тем, что управление зарубежной военной помощью в контактной группе "Рамштайн" может перейти от США к НАТО.
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украина, европа, сша, нато, военная помощь украине
УКРАИНА, ЕВРОПА, США, НАТО, военная помощь Украине
НАТО отказалась создавать фонд для Киева на сто миллиардов евро, пишет СМИ
Bloomberg: Столтенберг отказался от создания фонда для Киева на €100 миллиардов
МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ.
Генсек Североатлантического альянса отказался от планов по основанию фонда военной поддержки для Украины на 100 миллиардов евро на фоне отсутствия поддержки этой идеи внутри НАТО. Об этом пишет
агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказывается от планов по созданию пятилетнего фонда военной помощи Украине, столкнувшись с несогласием среди членов альянса", — передает издание данные знакомых с ситуацией источников.
Тем не менее, сообщается, что, согласно новой инициативе, которую главы Минобороны стран-членов альянса будут обсуждать на следующей неделе, союзники будут тратить на помощь Киеву как минимум 40 миллиардов евро в год. Вклад каждой страны будет зависеть от ее ВВП. Ожидается, что США будут вносить приблизительно половину от этой суммы.
Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщала о том, что союзники по НАТО требуют от генсека альянса больше ясности по его плану о создании фонда для финансирования Украины на сумму 100 миллиардов евро. В частности, они задались вопросом о том, где и каким образом может быть найдена такая огромная сумма.
Газета Financial Times в свою очередь писала, что украинское руководство недовольно тем, что управление зарубежной военной помощью в контактной группе "Рамштайн" может перейти от США к НАТО.
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