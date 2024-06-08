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SPO Saudi Aramco станет историческим событием рынка нефти, заявил Сечин

SPO Saudi Aramco станет историческим событием рынка нефти, заявил Сечин - 08.06.2024, ПРАЙМ

SPO Saudi Aramco станет историческим событием рынка нефти, заявил Сечин

Глава "Роснефти" Игорь Сечин уверен, что вторичное публичное размещение акций (SPO) Saudi Aramco будет успешным и станет историческим событием в мировой... | 08.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-08T10:57+0300

2024-06-08T10:57+0300

2024-06-08T10:57+0300

россия

роснефть

saudi aramco

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - ПРАЙМ. Глава "Роснефти" Игорь Сечин уверен, что вторичное публичное размещение акций (SPO) Saudi Aramco будет успешным и станет историческим событием в мировой нефтяной отрасли. "Хочу сказать, что мы уверены, что дополнительное размещение акций "Арамко" будет успешным, привлекательным, эффективным и станет историческим событием в мировой нефтяной отрасли", - заявил он, выступая с докладом "Энергопереход и фантомные баррели: оставь надежду, всяк сюда входящий. В светлое будущее мировой энергетики возьмут не всех!" на ПМЭФ. Saudi Aramco - национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, роснефть, saudi aramco