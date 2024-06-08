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Дюков рассказал, как действия ОПЕК+ помогают нефтяникам

Дюков рассказал, как действия ОПЕК+ помогают нефтяникам - 08.06.2024, ПРАЙМ

Дюков рассказал, как действия ОПЕК+ помогают нефтяникам

Действия альянса ОПЕК+ позволяют нефтяным компаниям увеличивать инвестиции в добычные проекты, сообщил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков. | 08.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-08T09:29+0300

2024-06-08T09:29+0300

2024-06-08T09:29+0300

россия

газпром

александр дюков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - ПРАЙМ. Действия альянса ОПЕК+ позволяют нефтяным компаниям увеличивать инвестиции в добычные проекты, сообщил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков. "Действия ОПЕК+ позволяют поддерживать стабильность и предсказуемость нефтяного рынка, формируют справедливую цены на нефть. Это дает возможность потребителям планировать свою работу и свои затраты на сырье, а нефтегазовым компаниям - увеличивать инвестиции в проекты добычи. Рынок сегодня привлекателен. Вы же видите, что даже многие западные нефтегазовые компании сейчас пересматривают свои планы по быстрому отказу от нефти и решили активнее развивать этот бизнес", - сказал Дюков в кулуарах ПМЭФ. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников имеют добровольные сокращения. По итогам заседаний в воскресенье они продлили свои сокращения на 1,66 миллиона баррелей в сутки до конца 2025 года. А дополнительные добровольные ограничения на 2,2 миллиона баррелей решили постепенно сводить на нет с октября, но пока оставили их на нынешнем уровне. Как заявлял в четверг вице-премьер РФ Александр Новак на ПМЭФ, восемь стран ОПЕК+, участвующих в добровольных сокращениях нефтедобычи, планируют в 2025 году выйти на уровень этих сокращений в размере 5% от индивидуальной квоты каждой страны. Из слов Новака следует, что в итоге планируется уравновесить добровольные сокращения так, чтобы у каждой страны, участвующей в них, они были на уровне в 5% от индивидуальной квоты на добычу. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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россия, газпром, александр дюков