https://1prime.ru/20240608/pmef-848993570.html
Число участников ПМЭФ выросло на четверть за год
Число участников ПМЭФ выросло на четверть за год - 08.06.2024, ПРАЙМ
Число участников ПМЭФ выросло на четверть за год
Количество участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выросло на четверть в этом году по сравнению с прошлым годом, а за первые три... | 08.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-08T07:16+0300
2024-06-08T07:16+0300
2024-06-08T07:16+0300
пмэф-2024
сотовая связь
https://cdnn.1prime.ru/img/84082/39/840823962_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_669cbf6ac19a85936dca571057327ab9.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – ПРАЙМ. Количество участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выросло на четверть в этом году по сравнению с прошлым годом, а за первые три дня его посетили представители более 120 стран, подсчитали для РИА Новости специалисты "МTC Travel" на основе собственных данных. "В этом году в первые дни форума его посетило на 25% больше участников, чем в 2023 году. Гостями ПМЭФ в первые дни форума в 2024 году стали посетители из более чем 120 стран. Наиболее многочисленными оказались делегации Китая, ОАЭ, Катара, Белоруссии, Казахстана и Египта", - говорится в исследовании. Отмечается, что в форуме приняли участие представители разных субъектов РФ. При этом активно его посещали и сами жители Петербурга - 15% участников, а каждый третий приехал из Московского региона. Всего в форуме только в первый день приняло участие 18 тысяч человек. По подсчетам аналитиков, спрос на отели в северной столице в период проведения форума вырос на четверть в годовом сопоставлении. За размещение в этот период гости платили в среднем 14 тысяч рублей в сутки, что в 3,3 раза дороже, чем они заплатили бы после окончания ПМЭФ. Например, проживание с 9 по 11 июня обошлось бы в среднем в 6 тысяч рублей в сутки. Там добавили, что гости бронировали проживание в среднем за 11 дней до начала форума. В свою очередь наибольшей популярностью пользовались трехзвездочные отели со средним чеком в 7 тысяч рублей в сутки и четырехзвездочные отели - 19 тысяч рублей в сутки. На люксовые отели пришлось 5% заказов отелей, а средний чек за проживание в них во время ПМЭФ составил 95 тысяч рублей в сутки. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20240607/pmef-848985240.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84082/39/840823962_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_36ada462c3e102dfffde6b29c39bf15e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пмэф-2024, сотовая связь
Число участников ПМЭФ выросло на четверть за год
МТС: количество участников ПМЭФ увеличилось за год на 25 процентов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – ПРАЙМ. Количество участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выросло на четверть в этом году по сравнению с прошлым годом, а за первые три дня его посетили представители более 120 стран, подсчитали для РИА Новости специалисты "МTC Travel" на основе собственных данных.
"В этом году в первые дни форума его посетило на 25% больше участников, чем в 2023 году. Гостями ПМЭФ в первые дни форума в 2024 году стали посетители из более чем 120 стран. Наиболее многочисленными оказались делегации Китая, ОАЭ, Катара, Белоруссии, Казахстана и Египта", - говорится в исследовании.
Отмечается, что в форуме приняли участие представители разных субъектов РФ. При этом активно его посещали и сами жители Петербурга - 15% участников, а каждый третий приехал из Московского региона. Всего в форуме только в первый день приняло участие 18 тысяч человек.
Главное из выступления Путина на ПМЭФ
По подсчетам аналитиков, спрос на отели в северной столице в период проведения форума вырос на четверть в годовом сопоставлении. За размещение в этот период гости платили в среднем 14 тысяч рублей в сутки, что в 3,3 раза дороже, чем они заплатили бы после окончания ПМЭФ. Например, проживание с 9 по 11 июня обошлось бы в среднем в 6 тысяч рублей в сутки.
Там добавили, что гости бронировали проживание в среднем за 11 дней до начала форума. В свою очередь наибольшей популярностью пользовались трехзвездочные отели со средним чеком в 7 тысяч рублей в сутки и четырехзвездочные отели - 19 тысяч рублей в сутки. На люксовые отели пришлось 5% заказов отелей, а средний чек за проживание в них во время ПМЭФ составил 95 тысяч рублей в сутки.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.