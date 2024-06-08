Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Число участников ПМЭФ выросло на четверть за год - 08.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240608/pmef-848993570.html
Число участников ПМЭФ выросло на четверть за год
Число участников ПМЭФ выросло на четверть за год - 08.06.2024, ПРАЙМ
Число участников ПМЭФ выросло на четверть за год
Количество участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выросло на четверть в этом году по сравнению с прошлым годом, а за первые три... | 08.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-08T07:16+0300
2024-06-08T07:16+0300
пмэф-2024
сотовая связь
https://cdnn.1prime.ru/img/84082/39/840823962_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_669cbf6ac19a85936dca571057327ab9.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – ПРАЙМ. Количество участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выросло на четверть в этом году по сравнению с прошлым годом, а за первые три дня его посетили представители более 120 стран, подсчитали для РИА Новости специалисты "МTC Travel" на основе собственных данных. "В этом году в первые дни форума его посетило на 25% больше участников, чем в 2023 году. Гостями ПМЭФ в первые дни форума в 2024 году стали посетители из более чем 120 стран. Наиболее многочисленными оказались делегации Китая, ОАЭ, Катара, Белоруссии, Казахстана и Египта", - говорится в исследовании. Отмечается, что в форуме приняли участие представители разных субъектов РФ. При этом активно его посещали и сами жители Петербурга - 15% участников, а каждый третий приехал из Московского региона. Всего в форуме только в первый день приняло участие 18 тысяч человек. По подсчетам аналитиков, спрос на отели в северной столице в период проведения форума вырос на четверть в годовом сопоставлении. За размещение в этот период гости платили в среднем 14 тысяч рублей в сутки, что в 3,3 раза дороже, чем они заплатили бы после окончания ПМЭФ. Например, проживание с 9 по 11 июня обошлось бы в среднем в 6 тысяч рублей в сутки. Там добавили, что гости бронировали проживание в среднем за 11 дней до начала форума. В свою очередь наибольшей популярностью пользовались трехзвездочные отели со средним чеком в 7 тысяч рублей в сутки и четырехзвездочные отели - 19 тысяч рублей в сутки. На люксовые отели пришлось 5% заказов отелей, а средний чек за проживание в них во время ПМЭФ составил 95 тысяч рублей в сутки. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20240607/pmef-848985240.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84082/39/840823962_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_36ada462c3e102dfffde6b29c39bf15e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
пмэф-2024, сотовая связь
ПМЭФ-2024, сотовая связь
07:16 08.06.2024
 
Число участников ПМЭФ выросло на четверть за год

МТС: количество участников ПМЭФ увеличилось за год на 25 процентов

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПМЭФ-2023. Работа форума
ПМЭФ-2023. Работа форумаПМЭФ-2023. Работа форума
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – ПРАЙМ. Количество участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выросло на четверть в этом году по сравнению с прошлым годом, а за первые три дня его посетили представители более 120 стран, подсчитали для РИА Новости специалисты "МTC Travel" на основе собственных данных.
"В этом году в первые дни форума его посетило на 25% больше участников, чем в 2023 году. Гостями ПМЭФ в первые дни форума в 2024 году стали посетители из более чем 120 стран. Наиболее многочисленными оказались делегации Китая, ОАЭ, Катара, Белоруссии, Казахстана и Египта", - говорится в исследовании.
Отмечается, что в форуме приняли участие представители разных субъектов РФ. При этом активно его посещали и сами жители Петербурга - 15% участников, а каждый третий приехал из Московского региона. Всего в форуме только в первый день приняло участие 18 тысяч человек.
ПМЭФ-2024. Пленарное заседание - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
Главное из выступления Путина на ПМЭФ
Вчера, 18:44
По подсчетам аналитиков, спрос на отели в северной столице в период проведения форума вырос на четверть в годовом сопоставлении. За размещение в этот период гости платили в среднем 14 тысяч рублей в сутки, что в 3,3 раза дороже, чем они заплатили бы после окончания ПМЭФ. Например, проживание с 9 по 11 июня обошлось бы в среднем в 6 тысяч рублей в сутки.
Там добавили, что гости бронировали проживание в среднем за 11 дней до начала форума. В свою очередь наибольшей популярностью пользовались трехзвездочные отели со средним чеком в 7 тысяч рублей в сутки и четырехзвездочные отели - 19 тысяч рублей в сутки. На люксовые отели пришлось 5% заказов отелей, а средний чек за проживание в них во время ПМЭФ составил 95 тысяч рублей в сутки.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
ПМЭФ-2024сотовая связь
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала