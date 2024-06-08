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Общая сумма соглашений на ПМЭФе-2024 превысила шесть триллионов рублей
Общая сумма соглашений на ПМЭФе-2024 превысила шесть триллионов рублей - 08.06.2024, ПРАЙМ
Общая сумма соглашений на ПМЭФе-2024 превысила шесть триллионов рублей
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заключено 982 соглашения на общую сумму свыше 6,4 триллиона рублей, заявил советник президента РФ,... | 08.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-08T14:37+0300
2024-06-08T14:37+0300
2024-06-08T14:37+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — ПРАЙМ. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заключено 982 соглашения на общую сумму свыше 6,4 триллиона рублей, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков. "На площадке форума было подписано 982 соглашения на общую сумму 6 триллионов 430 миллиардов рублей. Это только то, что не является коммерческой тайной", — сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции форума.Первое место по количеству подписанных соглашений стал Санкт-Петербург - 69 соглашений на сумму свыше 1,2 триллиона рублей.Всего в этом году в ПМЭФ-2024 приняли участие более 21,3 тысячи участников и представителей СМИ из 139 стран и территорий, включая Россию.
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пмэф-2024, россия, форум
Экономика, ПМЭФ-2024, РОССИЯ, форум
Общая сумма соглашений на ПМЭФе-2024 превысила шесть триллионов рублей
Всего на форуме подписано 982 соглашения на сумму свыше 6,4 триллиона рублей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — ПРАЙМ. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заключено 982 соглашения на общую сумму свыше 6,4 триллиона рублей, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.
"На площадке форума было подписано 982 соглашения на общую сумму 6 триллионов 430 миллиардов рублей. Это только то, что не является коммерческой тайной", — сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции форума.
Первое место по количеству подписанных соглашений стал Санкт-Петербург - 69 соглашений на сумму свыше 1,2 триллиона рублей.
Всего в этом году в ПМЭФ-2024 приняли участие более 21,3 тысячи участников и представителей СМИ из 139 стран и территорий, включая Россию.