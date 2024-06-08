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Рубль за две недели "нарисовал" две вершины - 08.06.2024, ПРАЙМ
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Рубль за две недели "нарисовал" две вершины
Рубль за две недели "нарисовал" две вершины - 08.06.2024, ПРАЙМ
Рубль за две недели "нарисовал" две вершины
Курс российской валюты в начале июня продемонстрировал еще одну волну повышения - вторую за последние две недели, однако курсы инвалют против рубля не стали... | 08.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-08T10:02+0300
2024-06-08T10:03+0300
мнения аналитиков
рубль
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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Курс российской валюты в начале июня продемонстрировал еще одну волну повышения - вторую за последние две недели, однако курсы инвалют против рубля не стали обновлять установленные неделей ранее минимумы с января.В итоге основные инвалюты провели неделю в следующих коридорах: 88,43-90,2 рубля за доллар, 12,17-12,41 рубля за юань, 96,05-97,91 рубля за евро.Поддержка рублю продолжала приходить от подавленного импорта из-за проблем с трансграничными переводами (на фоне опасений вторичных санкций у банков дружественных стран).Наращивание продажи юаней Центробанком в рамках операций с ФНБ в июне-начале июля нарушало баланс на рынке в пользу предложения валюты.Наконец, ЦБ РФ на очередном заседании совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых, что несколько разочаровало рублевых "быков". Однако комментарии и сигналы финансового регулятора были ужесточены в связи с преобладанием проинфляционных рисков, что также добавило поддержки курсу рубля.В итоге, на внутреннем валютном рынке курс доллара за неделю упал на 75 копеек до 89,35 рубля, евро – на 1,15 рубля, до 96,57 рубля, юаня — на 13 копеек 12,26 рубля.Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели упала до 7,1 тысячи против 7,33 тысячи неделей ранее.РУБЛЬ ОПИРАЛСЯ НА ПРОДАЖИ РЕГУЛЯТОРАРубль начал рабочую неделю уверенным ростом против основных инвалют, отмечавшимся три сессии подряд. Эта тенденция совпала с информацией, что в конце мая правительство России внесло изменения в правила продажи валютной выручки российскими экспортерами. Экспортеры смогут не продавать и не зачислять на свои счета в уполномоченных банках валюту, если внешнеторговые контракты более чем на 50% оплачены рублями. Эти правила распространяются и на дочерние компании экспортеров.С одной стороны, это вроде бы уменьшает предложение валюты на рынке. Однако увеличение доли рубля в международных расчетах - это фундаментальный позитив для российской валюты.Поддержка рублю пришла от новостей финансовых властей. Стало известно о сокращении в следующем месячном периоде покупок валюты Минфином РФ в рамках бюджетного правила. С учетом продаж центробанком валюты (на 11,8 миллиарда рублей в день) в первом квартале в рамках операций с ФНБ, нетто-продажи валюты регулятором (с учетом операций Минфина) в июне увеличатся с 6,25 миллиарда рублей до 8,1 миллиарда в день.Минфин РФ в июне продолжит покупки валюты и золота по бюджетному правилу, с 7 июня по 4 июля направит на эти цели 71,1 миллиарда рублей, по 3,7 миллиарда рублей в день. С 8 мая по 6 июня Минфин также покупал валюту, направляя на это по 5,55 миллиарда рублей в день (всего 110,94 миллиарда рублей).ПРОГНОЗЫЗавершение рабочей недели рубль провел в стабилизации к основным валютам с попытками их коррекционного укрепления. Позитивный фон для рубля поддерживался решением и комментариями ЦБ РФ по ключевой ставке.Регулятор в четвертый раз подряд оставил этот индикатор без изменений - на уровне 16% годовых. При этом ЦБ отметил в релизе, что баланс рисков для инфляции в РФ на среднесрочном горизонте еще больше сместился в сторону проинфляционных. Возвращение инфляции к цели потребует существенно более долгого периода жестких денежно-кредитных условий, чем ожидалось в апреле. В итоге Банк России впервые в этом году дал направленный сигнал по ключевой ставке – регулятор допускает возможность ее повышения на ближайшем заседании.Более того, глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции сообщила, что "существенное" повышение ключевой ставки, возможность которого в июле допускает ЦБ РФ, означает больше 1 процентного пункта. Впрочем, она успокоила рынок, что ЦБ РФ не видит сейчас сценария реализации непредвиденных шоков, которые потребуют созыва внеочередного заседания для решения по ставке.Таким образом, настойчивая борьба ЦБ РФ с инфляцией сделала реальную ставку (с учетом инфляции) рублевых инструментов рекордно высокой за несколько лет, и это поддерживает рубль. В то же время, сохранение высокого потребительского спроса и соответственно - кредитования продолжит подогревать спрос, в том числе и на импорт, зачастую, параллельный. Это требует инвалюты, поступления которой сокращаются из-за подешевевшей в апреле-мае нефти. Этот баланс и будет определять курс рубля в ближайшее время.
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
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мнения аналитиков, рубль
Мнения аналитиков, рубль
10:02 08.06.2024 (обновлено: 10:03 08.06.2024)
 

Рубль за две недели "нарисовал" две вершины

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Майоров Дмитрий
Дмитрий Майоров
корреспондент агентства "Прайм"
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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Курс российской валюты в начале июня продемонстрировал еще одну волну повышения - вторую за последние две недели, однако курсы инвалют против рубля не стали обновлять установленные неделей ранее минимумы с января.
В итоге основные инвалюты провели неделю в следующих коридорах: 88,43-90,2 рубля за доллар, 12,17-12,41 рубля за юань, 96,05-97,91 рубля за евро.
Поддержка рублю продолжала приходить от подавленного импорта из-за проблем с трансграничными переводами (на фоне опасений вторичных санкций у банков дружественных стран).
Наращивание продажи юаней Центробанком в рамках операций с ФНБ в июне-начале июля нарушало баланс на рынке в пользу предложения валюты.
Наконец, ЦБ РФ на очередном заседании совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых, что несколько разочаровало рублевых "быков". Однако комментарии и сигналы финансового регулятора были ужесточены в связи с преобладанием проинфляционных рисков, что также добавило поддержки курсу рубля.
В итоге, на внутреннем валютном рынке курс доллара за неделю упал на 75 копеек до 89,35 рубля, евро – на 1,15 рубля, до 96,57 рубля, юаня — на 13 копеек 12,26 рубля.
Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели упала до 7,1 тысячи против 7,33 тысячи неделей ранее.
РУБЛЬ ОПИРАЛСЯ НА ПРОДАЖИ РЕГУЛЯТОРА
Рубль начал рабочую неделю уверенным ростом против основных инвалют, отмечавшимся три сессии подряд. Эта тенденция совпала с информацией, что в конце мая правительство России внесло изменения в правила продажи валютной выручки российскими экспортерами. Экспортеры смогут не продавать и не зачислять на свои счета в уполномоченных банках валюту, если внешнеторговые контракты более чем на 50% оплачены рублями. Эти правила распространяются и на дочерние компании экспортеров.
С одной стороны, это вроде бы уменьшает предложение валюты на рынке. Однако увеличение доли рубля в международных расчетах - это фундаментальный позитив для российской валюты.
Поддержка рублю пришла от новостей финансовых властей. Стало известно о сокращении в следующем месячном периоде покупок валюты Минфином РФ в рамках бюджетного правила. С учетом продаж центробанком валюты (на 11,8 миллиарда рублей в день) в первом квартале в рамках операций с ФНБ, нетто-продажи валюты регулятором (с учетом операций Минфина) в июне увеличатся с 6,25 миллиарда рублей до 8,1 миллиарда в день.
Минфин РФ в июне продолжит покупки валюты и золота по бюджетному правилу, с 7 июня по 4 июля направит на эти цели 71,1 миллиарда рублей, по 3,7 миллиарда рублей в день. С 8 мая по 6 июня Минфин также покупал валюту, направляя на это по 5,55 миллиарда рублей в день (всего 110,94 миллиарда рублей).
ПРОГНОЗЫ
Завершение рабочей недели рубль провел в стабилизации к основным валютам с попытками их коррекционного укрепления. Позитивный фон для рубля поддерживался решением и комментариями ЦБ РФ по ключевой ставке.
Регулятор в четвертый раз подряд оставил этот индикатор без изменений - на уровне 16% годовых. При этом ЦБ отметил в релизе, что баланс рисков для инфляции в РФ на среднесрочном горизонте еще больше сместился в сторону проинфляционных. Возвращение инфляции к цели потребует существенно более долгого периода жестких денежно-кредитных условий, чем ожидалось в апреле. В итоге Банк России впервые в этом году дал направленный сигнал по ключевой ставке – регулятор допускает возможность ее повышения на ближайшем заседании.
Более того, глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции сообщила, что "существенное" повышение ключевой ставки, возможность которого в июле допускает ЦБ РФ, означает больше 1 процентного пункта. Впрочем, она успокоила рынок, что ЦБ РФ не видит сейчас сценария реализации непредвиденных шоков, которые потребуют созыва внеочередного заседания для решения по ставке.
Таким образом, настойчивая борьба ЦБ РФ с инфляцией сделала реальную ставку (с учетом инфляции) рублевых инструментов рекордно высокой за несколько лет, и это поддерживает рубль. В то же время, сохранение высокого потребительского спроса и соответственно - кредитования продолжит подогревать спрос, в том числе и на импорт, зачастую, параллельный. Это требует инвалюты, поступления которой сокращаются из-за подешевевшей в апреле-мае нефти. Этот баланс и будет определять курс рубля в ближайшее время.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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