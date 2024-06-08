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Рубль за две недели "нарисовал" две вершины

Рубль за две недели "нарисовал" две вершины - 08.06.2024, ПРАЙМ

Рубль за две недели "нарисовал" две вершины

Курс российской валюты в начале июня продемонстрировал еще одну волну повышения - вторую за последние две недели, однако курсы инвалют против рубля не стали... | 08.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-08T10:02+0300

2024-06-08T10:02+0300

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мнения аналитиков

рубль

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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Курс российской валюты в начале июня продемонстрировал еще одну волну повышения - вторую за последние две недели, однако курсы инвалют против рубля не стали обновлять установленные неделей ранее минимумы с января.В итоге основные инвалюты провели неделю в следующих коридорах: 88,43-90,2 рубля за доллар, 12,17-12,41 рубля за юань, 96,05-97,91 рубля за евро.Поддержка рублю продолжала приходить от подавленного импорта из-за проблем с трансграничными переводами (на фоне опасений вторичных санкций у банков дружественных стран).Наращивание продажи юаней Центробанком в рамках операций с ФНБ в июне-начале июля нарушало баланс на рынке в пользу предложения валюты.Наконец, ЦБ РФ на очередном заседании совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых, что несколько разочаровало рублевых "быков". Однако комментарии и сигналы финансового регулятора были ужесточены в связи с преобладанием проинфляционных рисков, что также добавило поддержки курсу рубля.В итоге, на внутреннем валютном рынке курс доллара за неделю упал на 75 копеек до 89,35 рубля, евро – на 1,15 рубля, до 96,57 рубля, юаня — на 13 копеек 12,26 рубля.Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели упала до 7,1 тысячи против 7,33 тысячи неделей ранее.РУБЛЬ ОПИРАЛСЯ НА ПРОДАЖИ РЕГУЛЯТОРАРубль начал рабочую неделю уверенным ростом против основных инвалют, отмечавшимся три сессии подряд. Эта тенденция совпала с информацией, что в конце мая правительство России внесло изменения в правила продажи валютной выручки российскими экспортерами. Экспортеры смогут не продавать и не зачислять на свои счета в уполномоченных банках валюту, если внешнеторговые контракты более чем на 50% оплачены рублями. Эти правила распространяются и на дочерние компании экспортеров.С одной стороны, это вроде бы уменьшает предложение валюты на рынке. Однако увеличение доли рубля в международных расчетах - это фундаментальный позитив для российской валюты.Поддержка рублю пришла от новостей финансовых властей. Стало известно о сокращении в следующем месячном периоде покупок валюты Минфином РФ в рамках бюджетного правила. С учетом продаж центробанком валюты (на 11,8 миллиарда рублей в день) в первом квартале в рамках операций с ФНБ, нетто-продажи валюты регулятором (с учетом операций Минфина) в июне увеличатся с 6,25 миллиарда рублей до 8,1 миллиарда в день.Минфин РФ в июне продолжит покупки валюты и золота по бюджетному правилу, с 7 июня по 4 июля направит на эти цели 71,1 миллиарда рублей, по 3,7 миллиарда рублей в день. С 8 мая по 6 июня Минфин также покупал валюту, направляя на это по 5,55 миллиарда рублей в день (всего 110,94 миллиарда рублей).ПРОГНОЗЫЗавершение рабочей недели рубль провел в стабилизации к основным валютам с попытками их коррекционного укрепления. Позитивный фон для рубля поддерживался решением и комментариями ЦБ РФ по ключевой ставке.Регулятор в четвертый раз подряд оставил этот индикатор без изменений - на уровне 16% годовых. При этом ЦБ отметил в релизе, что баланс рисков для инфляции в РФ на среднесрочном горизонте еще больше сместился в сторону проинфляционных. Возвращение инфляции к цели потребует существенно более долгого периода жестких денежно-кредитных условий, чем ожидалось в апреле. В итоге Банк России впервые в этом году дал направленный сигнал по ключевой ставке – регулятор допускает возможность ее повышения на ближайшем заседании.Более того, глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции сообщила, что "существенное" повышение ключевой ставки, возможность которого в июле допускает ЦБ РФ, означает больше 1 процентного пункта. Впрочем, она успокоила рынок, что ЦБ РФ не видит сейчас сценария реализации непредвиденных шоков, которые потребуют созыва внеочередного заседания для решения по ставке.Таким образом, настойчивая борьба ЦБ РФ с инфляцией сделала реальную ставку (с учетом инфляции) рублевых инструментов рекордно высокой за несколько лет, и это поддерживает рубль. В то же время, сохранение высокого потребительского спроса и соответственно - кредитования продолжит подогревать спрос, в том числе и на импорт, зачастую, параллельный. Это требует инвалюты, поступления которой сокращаются из-за подешевевшей в апреле-мае нефти. Этот баланс и будет определять курс рубля в ближайшее время.

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Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

мнения аналитиков, рубль