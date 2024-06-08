Рубль проигнорировал негатив: и вышел победителем

МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. На прошедшей неделе рубль укрепился к основным мировым валютам. Он игнорировал негативные факторы и получил поддержку от ожидания ужесточения денежно-кредитной политики Банка России. Непосредственно перед заседанием ЦБ динамика рубля замедлилась. Трейдеры замерли в ожидании решения. При этом, несмотря на то, что ЦБ оставил ставку на прежнем уровне — 16%, рубль не отреагировал. Мы на ждём кардинальных изменений в ближайшие дни. Рубль поддержат: продажи валюты ЦБ и экспортерами по президентскому указу, сниженный спрос на валюту со стороны импортеров, а также жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ. По оценкам BitRiver, доллар продолжит колебаться ниже 90 рублей, евро будет торговаться в коридоре 95,80-98,30, юань — 12,10-12,50.
МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. На прошедшей неделе рубль укрепился к основным мировым валютам. Он игнорировал негативные факторы и получил поддержку от ожидания ужесточения денежно-кредитной политики Банка России.
Непосредственно перед заседанием ЦБ динамика рубля замедлилась. Трейдеры замерли в ожидании решения.
При этом, несмотря на то, что ЦБ оставил ставку на прежнем уровне — 16%, рубль не отреагировал.
Мы на ждём кардинальных изменений в ближайшие дни. Рубль поддержат: продажи валюты ЦБ и экспортерами по президентскому указу, сниженный спрос на валюту со стороны импортеров, а также жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ.
По оценкам BitRiver, доллар продолжит колебаться ниже 90 рублей, евро будет торговаться в коридоре 95,80-98,30, юань — 12,10-12,50.
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