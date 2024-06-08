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Рубль проигнорировал негатив: и вышел победителем - 08.06.2024, ПРАЙМ
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Рубль проигнорировал негатив: и вышел победителем
Рубль проигнорировал негатив: и вышел победителем - 08.06.2024, ПРАЙМ
Рубль проигнорировал негатив: и вышел победителем
На прошедшей неделе рубль укрепился к основным мировым валютам. Он игнорировал негативные факторы и получил поддержку от ожидания ужесточения денежно-кредитной... | 08.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-08T13:46+0300
2024-06-08T13:47+0300
мнения аналитиков
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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. На прошедшей неделе рубль укрепился к основным мировым валютам. Он игнорировал негативные факторы и получил поддержку от ожидания ужесточения денежно-кредитной политики Банка России. Непосредственно перед заседанием ЦБ динамика рубля замедлилась. Трейдеры замерли в ожидании решения. При этом, несмотря на то, что ЦБ оставил ставку на прежнем уровне — 16%, рубль не отреагировал. Мы на ждём кардинальных изменений в ближайшие дни. Рубль поддержат: продажи валюты ЦБ и экспортерами по президентскому указу, сниженный спрос на валюту со стороны импортеров, а также жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ. По оценкам BitRiver, доллар продолжит колебаться ниже 90 рублей, евро будет торговаться в коридоре 95,80-98,30, юань — 12,10-12,50.
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Владислав Антонов
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Владислав Антонов
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков
Мнения аналитиков
13:46 08.06.2024 (обновлено: 13:47 08.06.2024)
 

Рубль проигнорировал негатив: и вышел победителем

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Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. На прошедшей неделе рубль укрепился к основным мировым валютам. Он игнорировал негативные факторы и получил поддержку от ожидания ужесточения денежно-кредитной политики Банка России.

Непосредственно перед заседанием ЦБ динамика рубля замедлилась. Трейдеры замерли в ожидании решения.

При этом, несмотря на то, что ЦБ оставил ставку на прежнем уровне — 16%, рубль не отреагировал.

Мы на ждём кардинальных изменений в ближайшие дни. Рубль поддержат: продажи валюты ЦБ и экспортерами по президентскому указу, сниженный спрос на валюту со стороны импортеров, а также жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ.

По оценкам BitRiver, доллар продолжит колебаться ниже 90 рублей, евро будет торговаться в коридоре 95,80-98,30, юань — 12,10-12,50.

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