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"Ни о чем". Балицкий объяснил бессмысленность летнего саммита по Украине

"Ни о чем". Балицкий объяснил бессмысленность летнего саммита по Украине - 08.06.2024, ПРАЙМ

"Ни о чем". Балицкий объяснил бессмысленность летнего саммита по Украине

Западные страны сформируют свою реальную позицию по Украине осенью 2024 года, поэтому грядущая конференция по Украине в Швейцарии - это разговор "ни о чём". Об... | 08.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-08T08:33+0300

2024-06-08T08:33+0300

2024-06-08T08:33+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - ПРАЙМ. Западные страны сформируют свою реальную позицию по Украине осенью 2024 года, поэтому грядущая конференция по Украине в Швейцарии - это разговор "ни о чём". Об этом в интервью РИА Новости на ПМЭФ заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий."Сейчас первый саммит будет ни о чём. На нём будет формироваться некая точка зрения коллективного Запада, чтобы ее потом распустить в СМИ и сказать, что, вот, собрались, обговорили, к России выйдем с предложением, а осенью всё равно будет большой договор, на котором будет приниматься решение Западом, с чем они выйдут на разговор с Россией", - рассказал губернатор изданию. Швейцария проведет 15 и 16 июня мирную конференцию по Украине. Саммит организуется по просьбе Владимира Зеленского. По мнению главы его офиса Андрея Ермака, Киев таким образом хочет утвердить украинскую "формулу мира". Россия приглашения не получала и не планировала участвовать, так как "формула мира" противоречит ее интересам, отметил пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов.

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