https://1prime.ru/20240608/shadaev-848993209.html
На "Госуслугах" начали тестировать технологию GPT
На "Госуслугах" начали тестировать технологию GPT - 08.06.2024, ПРАЙМ
На "Госуслугах" начали тестировать технологию GPT
Министерство цифрового развития РФ начало тестировать технологию GPT на "Госуслугах", результаты могут быть представлены в сентябре, заявил РИА Новости на полях | 08.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-08T07:12+0300
2024-06-08T07:12+0300
2024-06-08T07:12+0300
максут шадаев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - ПРАЙМ. Министерство цифрового развития РФ начало тестировать технологию GPT на "Госуслугах", результаты могут быть представлены в сентябре, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ глава министерства Максут Шадаев. В феврале стало известно, что Минцифры РФ в этом году планирует начать использовать технологию GPT на "Госуслугах" для консультации пользователей. "Да, мы тестируем две разработки - и "Яндекс", и "Сбер", - сравниваем, смотрим. Закрытое тестирование пока, я думаю, что в сентябре представим результаты", - сказал Шадаев. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
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максут шадаев, пмэф-2024
На "Госуслугах" начали тестировать технологию GPT
Минцифры начало тестировать технологию GPT на "Госуслугах"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - ПРАЙМ. Министерство цифрового развития РФ начало тестировать технологию GPT на "Госуслугах", результаты могут быть представлены в сентябре, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ глава министерства Максут Шадаев.
В феврале стало известно, что Минцифры РФ в этом году планирует начать использовать технологию GPT на "Госуслугах" для консультации пользователей.
"Да, мы тестируем две разработки - и "Яндекс", и "Сбер", - сравниваем, смотрим. Закрытое тестирование пока, я думаю, что в сентябре представим результаты", - сказал Шадаев.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
"Гостех" станет главным драйвером цифровизации госорганов, заявил Шадаев