https://1prime.ru/20240608/shadaev-848993209.html

На "Госуслугах" начали тестировать технологию GPT

На "Госуслугах" начали тестировать технологию GPT - 08.06.2024, ПРАЙМ

На "Госуслугах" начали тестировать технологию GPT

Министерство цифрового развития РФ начало тестировать технологию GPT на "Госуслугах", результаты могут быть представлены в сентябре, заявил РИА Новости на полях | 08.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-08T07:12+0300

2024-06-08T07:12+0300

2024-06-08T07:12+0300

максут шадаев

пмэф-2024

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - ПРАЙМ. Министерство цифрового развития РФ начало тестировать технологию GPT на "Госуслугах", результаты могут быть представлены в сентябре, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ глава министерства Максут Шадаев. В феврале стало известно, что Минцифры РФ в этом году планирует начать использовать технологию GPT на "Госуслугах" для консультации пользователей. "Да, мы тестируем две разработки - и "Яндекс", и "Сбер", - сравниваем, смотрим. Закрытое тестирование пока, я думаю, что в сентябре представим результаты", - сказал Шадаев. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.

https://1prime.ru/20240528/gostekh-848592924.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

максут шадаев, пмэф-2024