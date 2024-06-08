https://1prime.ru/20240608/shokhin-848992956.html
Шохин высказался по ужесточению наказаний в связи с налоговыми изменениями
Шохин высказался по ужесточению наказаний в связи с налоговыми изменениями - 08.06.2024, ПРАЙМ
Шохин высказался по ужесточению наказаний в связи с налоговыми изменениями
Российским властям не требуется ужесточать наказание за неуплату налогов в связи с изменениями в налоговой системе, действующая система достаточно выстроена,... | 08.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-08T06:05+0300
2024-06-08T06:05+0300
2024-06-08T06:05+0300
налоги
александр шохин
пмэф-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - ПРАЙМ. Российским властям не требуется ужесточать наказание за неуплату налогов в связи с изменениями в налоговой системе, действующая система достаточно выстроена, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. "Неуплата налогов - это преступление, которое карается во всех государствах, и у нас законодательство здесь достаточно выстроено. Никаких дополнительных ужесточений, на мой взгляд, здесь особо не нужно", - сказал Шохин РИА Новости. Правительство РФ предложило внести поправки в Налоговый кодекс РФ, вводящие прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ), а также предусматривающие повышение налога на прибыль компаний. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://1prime.ru/20240606/nalog-848890988.html
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александр шохин, пмэф-2024
Налоги, Александр Шохин, ПМЭФ-2024
Шохин высказался по ужесточению наказаний в связи с налоговыми изменениями
Шохин: нет нужды ужесточать наказание за неуплату налогов в связи с налоговыми изменениями
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - ПРАЙМ. Российским властям не требуется ужесточать наказание за неуплату налогов в связи с изменениями в налоговой системе, действующая система достаточно выстроена, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
"Неуплата налогов - это преступление, которое карается во всех государствах, и у нас законодательство здесь достаточно выстроено. Никаких дополнительных ужесточений, на мой взгляд, здесь особо не нужно", - сказал Шохин РИА Новости.
Правительство РФ предложило внести поправки в Налоговый кодекс РФ, вводящие прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ), а также предусматривающие повышение налога на прибыль компаний.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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