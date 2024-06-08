Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Шольц обратился к Путину с решительным посланием по Украине - 08.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240608/sholts-849000172.html
Шольц обратился к Путину с решительным посланием по Украине
Шольц обратился к Путину с решительным посланием по Украине - 08.06.2024, ПРАЙМ
Шольц обратился к Путину с решительным посланием по Украине
Президент России Владимир Путин должен понять, что Украина не встанет на колени. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в видеообращении в социальной сети... | 08.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-08T14:11+0300
2024-06-08T14:11+0300
россия
украина
олаф шольц
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845893466_0:10:2216:1257_1920x0_80_0_0_eee941696a8870148c1ed4a81cc2633e.jpg
МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин должен понять, что Украина не встанет на колени. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в видеообращении в социальной сети X."Украина сильна и не будет поставлена на колени, ее не заставят сдаться. Путин должен наконец признать это. Для Украины возможен только справедливый мир. Мы неустанно работаем ради этого справедливого мира", — заявил европейский политик.Ранее в феврале Путин говорил в интервью Такеру Карлсону о том, что еще в 2022 году переговоры с Украиной были практически завершены, однако отвода российских войск от Киева украинская сторона выбросила все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией. Более того, в Кремле неоднократно говорили о готовности к мирным переговорам с Украиной.
https://1prime.ru/20240604/sholts-848803112.html
украина
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845893466_118:0:2082:1473_1920x0_80_0_0_fb0664bdf82f8f8269fe0faa7326183e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, олаф шольц, запад
РОССИЯ, УКРАИНА, Олаф Шольц, ЗАПАД
14:11 08.06.2024
 
Шольц обратился к Путину с решительным посланием по Украине

Шольц: Путин должен признать, что Украина сильна и не будет поставлена на колени

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкОлаф Шольц
Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин должен понять, что Украина не встанет на колени. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в видеообращении в социальной сети X.
"Украина сильна и не будет поставлена на колени, ее не заставят сдаться. Путин должен наконец признать это. Для Украины возможен только справедливый мир. Мы неустанно работаем ради этого справедливого мира", — заявил европейский политик.
Ранее в феврале Путин говорил в интервью Такеру Карлсону о том, что еще в 2022 году переговоры с Украиной были практически завершены, однако отвода российских войск от Киева украинская сторона выбросила все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией. Более того, в Кремле неоднократно говорили о готовности к мирным переговорам с Украиной.
Канцлер Германии Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
"Можно было всегда". Шольц сделал дерзкое заявление о России
4 июня, 13:17
 
РОССИЯУКРАИНАОлаф ШольцЗАПАД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала