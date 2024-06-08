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Шольц обратился к Путину с решительным посланием по Украине
Шольц обратился к Путину с решительным посланием по Украине - 08.06.2024, ПРАЙМ
Шольц обратился к Путину с решительным посланием по Украине
Президент России Владимир Путин должен понять, что Украина не встанет на колени. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в видеообращении в социальной сети... | 08.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-08T14:11+0300
2024-06-08T14:11+0300
2024-06-08T14:11+0300
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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин должен понять, что Украина не встанет на колени. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в видеообращении в социальной сети X."Украина сильна и не будет поставлена на колени, ее не заставят сдаться. Путин должен наконец признать это. Для Украины возможен только справедливый мир. Мы неустанно работаем ради этого справедливого мира", — заявил европейский политик.Ранее в феврале Путин говорил в интервью Такеру Карлсону о том, что еще в 2022 году переговоры с Украиной были практически завершены, однако отвода российских войск от Киева украинская сторона выбросила все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией. Более того, в Кремле неоднократно говорили о готовности к мирным переговорам с Украиной.
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РОССИЯ, УКРАИНА, Олаф Шольц, ЗАПАД
Шольц обратился к Путину с решительным посланием по Украине
Шольц: Путин должен признать, что Украина сильна и не будет поставлена на колени
МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ.
Президент России Владимир Путин должен понять, что Украина не встанет на колени. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в видеообращении в социальной сети X
.
"Украина сильна и не будет поставлена на колени, ее не заставят сдаться. Путин должен наконец признать это. Для Украины возможен только справедливый мир. Мы неустанно работаем ради этого справедливого мира", — заявил европейский политик.
Ранее в феврале Путин говорил в интервью Такеру Карлсону о том, что еще в 2022 году переговоры с Украиной были практически завершены, однако отвода российских войск от Киева украинская сторона выбросила все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией. Более того, в Кремле неоднократно говорили о готовности к мирным переговорам с Украиной.
"Можно было всегда". Шольц сделал дерзкое заявление о России