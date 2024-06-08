https://1prime.ru/20240608/sholts-849000172.html

Шольц обратился к Путину с решительным посланием по Украине

Шольц обратился к Путину с решительным посланием по Украине - 08.06.2024, ПРАЙМ

Шольц обратился к Путину с решительным посланием по Украине

Президент России Владимир Путин должен понять, что Украина не встанет на колени. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в видеообращении в социальной сети... | 08.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-08T14:11+0300

2024-06-08T14:11+0300

2024-06-08T14:11+0300

россия

украина

олаф шольц

запад

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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин должен понять, что Украина не встанет на колени. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в видеообращении в социальной сети X."Украина сильна и не будет поставлена на колени, ее не заставят сдаться. Путин должен наконец признать это. Для Украины возможен только справедливый мир. Мы неустанно работаем ради этого справедливого мира", — заявил европейский политик.Ранее в феврале Путин говорил в интервью Такеру Карлсону о том, что еще в 2022 году переговоры с Украиной были практически завершены, однако отвода российских войск от Киева украинская сторона выбросила все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией. Более того, в Кремле неоднократно говорили о готовности к мирным переговорам с Украиной.

https://1prime.ru/20240604/sholts-848803112.html

украина

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россия, украина, олаф шольц, запад