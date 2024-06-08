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В США россиянин признал вину в экспорте боеприпасов в Россию

В США россиянин признал вину в экспорте боеприпасов в Россию - 08.06.2024, ПРАЙМ

В США россиянин признал вину в экспорте боеприпасов в Россию

Россиянин Дмитрий Тимашев, который также имеет гражданство США, признал вину в нарушении правил экспорта и отправке боеприпасов в Россию в обход американских... | 08.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-08T05:13+0300

2024-06-08T05:13+0300

2024-06-08T05:13+0300

сша

минюст сша

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ВАШИНГТОН, 8 июн - ПРАЙМ. Россиянин Дмитрий Тимашев, который также имеет гражданство США, признал вину в нарушении правил экспорта и отправке боеприпасов в Россию в обход американских санкций, сообщает Минюст США. Речь идет об экспорте частей для огнестрельного оружия, компонентов и боеприпасов в Россию, которые, по данным ведомства, он отправлял туда без необходимого разрешения.По данным ведомства, 58-летний Дмитрий Тимашев с июля 2020 года по 2023 год вместе с помощником в России координировал поставки принадлежностей для оружия и боеприпасов из США. В обмен он получил оплату обучения и аренды жилья его дочери в Екатеринбурге. Ожидается, что суд вынесет приговор 8 ноября, Тимашеву грозит до пяти лет тюремного заключения.

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