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"Немедленно". В США предложили Байдену неожиданный план по России

"Немедленно". В США предложили Байдену неожиданный план по России - 08.06.2024, ПРАЙМ

"Немедленно". В США предложили Байдену неожиданный план по России

Главе Белого дома Джо Байдену следует срочно отменить свое решение Киеву атаковать российскую территорию американским оружием, подчеркнул отставной подполковник | 08.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-08T13:00+0300

2024-06-08T13:00+0300

2024-06-08T13:00+0300

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украина

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военная помощь украине

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МОСКВА, 8 июн – ПРАЙМ. Главе Белого дома Джо Байдену следует срочно отменить свое решение Киеву атаковать российскую территорию американским оружием, подчеркнул отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в статье для издания National Interest."Соединенные Штаты ничего не выиграют и многое потеряют, расширив список разрешенных целей для нашего оружия и боеприпасов на Украине. Рисковать ядерной эскалацией в высшей степени глупо. Разрешение Байдена, данное на прошлой неделе, должно быть немедленно отменено, пока не был нанесен ущерб", — сообщается в материале.Кроме того, экс-полковник отметил, что на текущий момент наиболее разумным курсом является поиск возможности разрешения конфликта мирным путем, потому что рисковать экзистенциальной войной с Россией, когда американская национальная безопасность не находится под угрозой - верх глупости.Ранее в Госдепартаменте США заявили, что Байден разрешил украинским властям использовать американское оружие для атаки на угрожающие Харькову объекты на российской территории. В то же время запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения все еще сохраняется.Как отметил российкий президент Владимир Путин в ходе ПМЭФ-2024, поставки западного оружия на Украину демонстрирует, что НАТО стала непосредственным участником военной конфронтации, потому что военные ВСУ не могут самостоятельно нанести удар ракетами ATACMS или Storm Shadow.

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россия, украина, сша, военная помощь украине