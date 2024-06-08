https://1prime.ru/20240608/ssha-848999665.html
"Немедленно". В США предложили Байдену неожиданный план по России
"Немедленно". В США предложили Байдену неожиданный план по России - 08.06.2024, ПРАЙМ
"Немедленно". В США предложили Байдену неожиданный план по России
Главе Белого дома Джо Байдену следует срочно отменить свое решение Киеву атаковать российскую территорию американским оружием, подчеркнул отставной подполковник | 08.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-08T13:00+0300
2024-06-08T13:00+0300
2024-06-08T13:00+0300
россия
украина
сша
военная помощь украине
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847668822_0:148:3117:1901_1920x0_80_0_0_d7080d6f5bf19e002aa2b1a91d09ca5a.jpg
МОСКВА, 8 июн – ПРАЙМ. Главе Белого дома Джо Байдену следует срочно отменить свое решение Киеву атаковать российскую территорию американским оружием, подчеркнул отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в статье для издания National Interest."Соединенные Штаты ничего не выиграют и многое потеряют, расширив список разрешенных целей для нашего оружия и боеприпасов на Украине. Рисковать ядерной эскалацией в высшей степени глупо. Разрешение Байдена, данное на прошлой неделе, должно быть немедленно отменено, пока не был нанесен ущерб", — сообщается в материале.Кроме того, экс-полковник отметил, что на текущий момент наиболее разумным курсом является поиск возможности разрешения конфликта мирным путем, потому что рисковать экзистенциальной войной с Россией, когда американская национальная безопасность не находится под угрозой - верх глупости.Ранее в Госдепартаменте США заявили, что Байден разрешил украинским властям использовать американское оружие для атаки на угрожающие Харькову объекты на российской территории. В то же время запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения все еще сохраняется.Как отметил российкий президент Владимир Путин в ходе ПМЭФ-2024, поставки западного оружия на Украину демонстрирует, что НАТО стала непосредственным участником военной конфронтации, потому что военные ВСУ не могут самостоятельно нанести удар ракетами ATACMS или Storm Shadow.
https://1prime.ru/20240608/zelenskiy-848998199.html
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847668822_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_2340365def27ca6880d3fa8a8f58f344.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, сша, военная помощь украине
РОССИЯ, УКРАИНА, США, военная помощь Украине
"Немедленно". В США предложили Байдену неожиданный план по России
Дэвис: Байден должен немедленно отменить разрешение ВСУ бить по России
МОСКВА, 8 июн – ПРАЙМ.
Главе Белого дома Джо Байдену следует срочно отменить свое решение Киеву атаковать российскую территорию американским оружием, подчеркнул отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в статье для издания National Interest.
"Соединенные Штаты ничего не выиграют и многое потеряют, расширив список разрешенных целей для нашего оружия и боеприпасов на Украине. Рисковать ядерной эскалацией в высшей степени глупо. Разрешение Байдена, данное на прошлой неделе, должно быть немедленно отменено, пока не был нанесен ущерб", — сообщается в материале.
Кроме того, экс-полковник отметил, что на текущий момент наиболее разумным курсом является поиск возможности разрешения конфликта мирным путем, потому что рисковать экзистенциальной войной с Россией, когда американская национальная безопасность не находится под угрозой - верх глупости.
Ранее в Госдепартаменте США заявили, что Байден разрешил украинским властям использовать американское оружие для атаки на угрожающие Харькову объекты на российской территории. В то же время запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения все еще сохраняется.
Как отметил российкий президент Владимир Путин в ходе ПМЭФ-2024, поставки западного оружия на Украину демонстрирует, что НАТО стала непосредственным участником военной конфронтации, потому что военные ВСУ не могут самостоятельно нанести удар ракетами ATACMS или Storm Shadow.
Зеленский сообщил Байдену тайные подробности с поля боя