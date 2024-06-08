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Пушков раскрыл, что смена власти в США может повлиять на поддержку Украины

Пушков раскрыл, что смена власти в США может повлиять на поддержку Украины - 08.06.2024, ПРАЙМ

Пушков раскрыл, что смена власти в США может повлиять на поддержку Украины

Смена власти в Штатах может поставить под вопрос военную поддержку Украине, потому что украинский конфликт — это не война экс-президента США Дональда Трампа,... | 08.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-08T16:13+0300

2024-06-08T16:13+0300

2024-06-08T16:24+0300

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алексей пушков

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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Смена власти в Штатах может поставить под вопрос военную поддержку Украине, потому что украинский конфликт — это не война экс-президента США Дональда Трампа, поделился своим мнением на ПМЭФ глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков."Это не его (Трампа - ред.) война, он считает, что тратить деньги на Украину бессмысленно, он не хочет войны с Россией, а также, напомню, что Трамп не втащил США ни в одну войну - единственный после (экс-президента США Джимми — ред.) Картера, при котором США не начали ни одной войны. Исходя из всех этих позиций, я допускаю, что смена власти в Белом доме, по крайней мере, поставит под вопрос украинскую политику Соединенных Штатов, чего не произойдет, если останется Байден", - заявил парламентарий. Кроме того, Пушков отметил, что Трамп не потратил на Киев "ни цента: ни финансового, ни политического". По его словам, "вообще очень прохладно относится к Украине, он считает, что это лишняя история, которая отвлекает США от решения других проблем".Глава комиссии Совфеда уточнил, что действующая администрация главы Белого дома слишком глубоко погрузилась в украинский конфликт. По его словам, они превратили поддержку Украины" в свою главную внешнеполитическую инвестицию" - отказаться от линии "на поддержку Украины президент Байден не может".Петербургский международный экономический форум является одним из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.

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россия, украина, сша, алексей пушков