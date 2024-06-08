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В США сделали заявление о ядерной войне с Россией

В США сделали заявление о ядерной войне с Россией - 08.06.2024, ПРАЙМ

В США сделали заявление о ядерной войне с Россией

США не осмелятся начать ядерный конфликт с Россией, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom. | 08.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-08T20:30+0300

2024-06-08T20:30+0300

2024-06-08T20:30+0300

вооружения

сша

россия

ядерное оружие

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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. США не осмелятся начать ядерный конфликт с Россией, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Они не развязывали ядерные войны против стран, у которых были даже незначительные запасы ядерного оружия, так зачем США предпринимать что-либо настолько рискованное, как обстрел РФ ракетами. Они этого не сделают", — полагает эксперт.Аналитик напомнил о том, что США при администрации Трампа не решились атаковать КНДР, несмотря на то, что ее ядерный потенциал и средства доставки гораздо слабее и ограниченнее. По его словам, Вашингтон также не выступил за нанесение ядерного удара по Ирану, действуя осторожно и осмотрительно.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия не будет применять ядерное оружие, пока не будет реальной угрозы существованию страны. Он также подчеркнул, что рассуждения некоторых политиков в США и Европе о вероятности ядерной войны являются опасными.

https://1prime.ru/20240608/ssha-849001647.html

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сша, россия, ядерное оружие