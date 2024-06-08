Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США сделали заявление о ядерной войне с Россией - 08.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240608/ssha-849004899.html
В США сделали заявление о ядерной войне с Россией
В США сделали заявление о ядерной войне с Россией - 08.06.2024, ПРАЙМ
В США сделали заявление о ядерной войне с Россией
США не осмелятся начать ядерный конфликт с Россией, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom. | 08.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-08T20:30+0300
2024-06-08T20:30+0300
вооружения
сша
россия
ядерное оружие
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_37aa80e4ac74db5009b413d541b655f0.jpg
МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. США не осмелятся начать ядерный конфликт с Россией, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Они не развязывали ядерные войны против стран, у которых были даже незначительные запасы ядерного оружия, так зачем США предпринимать что-либо настолько рискованное, как обстрел РФ ракетами. Они этого не сделают", — полагает эксперт.Аналитик напомнил о том, что США при администрации Трампа не решились атаковать КНДР, несмотря на то, что ее ядерный потенциал и средства доставки гораздо слабее и ограниченнее. По его словам, Вашингтон также не выступил за нанесение ядерного удара по Ирану, действуя осторожно и осмотрительно.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия не будет применять ядерное оружие, пока не будет реальной угрозы существованию страны. Он также подчеркнул, что рассуждения некоторых политиков в США и Европе о вероятности ядерной войны являются опасными.
https://1prime.ru/20240608/ssha-849001647.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_5fdd44906dca98d677fc645e642f63ad.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, россия, ядерное оружие
Вооружения, США, РОССИЯ, ядерное оружие
20:30 08.06.2024
 
В США сделали заявление о ядерной войне с Россией

Доктороу: США не рискнут начать ядерную войну с Россией

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. США не осмелятся начать ядерный конфликт с Россией, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Они не развязывали ядерные войны против стран, у которых были даже незначительные запасы ядерного оружия, так зачем США предпринимать что-либо настолько рискованное, как обстрел РФ ракетами. Они этого не сделают", — полагает эксперт.
Аналитик напомнил о том, что США при администрации Трампа не решились атаковать КНДР, несмотря на то, что ее ядерный потенциал и средства доставки гораздо слабее и ограниченнее. По его словам, Вашингтон также не выступил за нанесение ядерного удара по Ирану, действуя осторожно и осмотрительно.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия не будет применять ядерное оружие, пока не будет реальной угрозы существованию страны. Он также подчеркнул, что рассуждения некоторых политиков в США и Европе о вероятности ядерной войны являются опасными.
Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2024
Пушков раскрыл, что смена власти в США может повлиять на поддержку Украины
16:13
 
ВооруженияСШАРОССИЯядерное оружие
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала