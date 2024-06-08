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В США сделали заявление о ядерной войне с Россией
В США сделали заявление о ядерной войне с Россией - 08.06.2024, ПРАЙМ
В США сделали заявление о ядерной войне с Россией
США не осмелятся начать ядерный конфликт с Россией, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom. | 08.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-08T20:30+0300
2024-06-08T20:30+0300
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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. США не осмелятся начать ядерный конфликт с Россией, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Они не развязывали ядерные войны против стран, у которых были даже незначительные запасы ядерного оружия, так зачем США предпринимать что-либо настолько рискованное, как обстрел РФ ракетами. Они этого не сделают", — полагает эксперт.Аналитик напомнил о том, что США при администрации Трампа не решились атаковать КНДР, несмотря на то, что ее ядерный потенциал и средства доставки гораздо слабее и ограниченнее. По его словам, Вашингтон также не выступил за нанесение ядерного удара по Ирану, действуя осторожно и осмотрительно.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия не будет применять ядерное оружие, пока не будет реальной угрозы существованию страны. Он также подчеркнул, что рассуждения некоторых политиков в США и Европе о вероятности ядерной войны являются опасными.
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сша, россия, ядерное оружие
Вооружения, США, РОССИЯ, ядерное оружие
В США сделали заявление о ядерной войне с Россией
Доктороу: США не рискнут начать ядерную войну с Россией
МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ.
США не осмелятся начать ядерный конфликт с Россией, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom
.
"Они не развязывали ядерные войны против стран, у которых были даже незначительные запасы ядерного оружия, так зачем США предпринимать что-либо настолько рискованное, как обстрел РФ ракетами. Они этого не сделают", — полагает эксперт.
Аналитик напомнил о том, что США при администрации Трампа не решились атаковать КНДР, несмотря на то, что ее ядерный потенциал и средства доставки гораздо слабее и ограниченнее. По его словам, Вашингтон также не выступил за нанесение ядерного удара по Ирану, действуя осторожно и осмотрительно.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия не будет применять ядерное оружие, пока не будет реальной угрозы существованию страны. Он также подчеркнул, что рассуждения некоторых политиков в США и Европе о вероятности ядерной войны являются опасными.
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