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Россиян предостерегли от этих действий с найденным на улице телефоном

Россиян предостерегли от этих действий с найденным на улице телефоном - 08.06.2024, ПРАЙМ

Россиян предостерегли от этих действий с найденным на улице телефоном

Что делать с найденным на улице телефоном - искать владельца самостоятельно или сдать в полицию - агентству "Прайм" разъяснил адвокат МКА "СОВЕТНИК-ЦЕНТР"... | 08.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-08T03:30+0300

2024-06-08T03:30+0300

2024-06-08T03:30+0300

смартфоны

телефон

адвокат

кража

эксклюзив

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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Что делать с найденным на улице телефоном - искать владельца самостоятельно или сдать в полицию - агентству "Прайм" разъяснил адвокат МКА "СОВЕТНИК-ЦЕНТР" Александр Шиманский.Согласно Гражданскому кодексу, обнаружив потерянную кем-то вещь, необходимо немедленно уведомить владельца. "Иными словами, попробуйте уточнить у окружающих, кому может принадлежать телефон. Если хозяин не найдется, самым разумным решением будет сдать его в отделение полиции, на территории обслуживания которого он и был обнаружен, либо в администрацию заведения, либо водителю транспортного средства, в котором его потеряли", - объясняет юрист.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеЕсли же вы нашли телефон около своего дома или на месте работы, разумно будет написать объявление о находке и разместить его в этом районе - на столбах, подъездах, в домовых и районных чатах. "Если же вы заявите о находке на другом конце мегаполиса или вообще в другом городе, у правоохранительных органов может сложиться впечатление, что вы так поступили намеренно, чтобы собственник не нашелся", - предупреждает Шиманский.Кстати, закон предусматривает возможность хранить телефон у себя. Но в этом случае вы будете нести материальную ответственность за его утрату или повреждение. И, по словам юриста, все равно необходимо сообщить о находке в правоохранительные органы. В заявлении надо подробно описать внешний вид найденного телефона с указанием характерных особенностей, а также обстоятельства, при которых вы его нашли.Сотрудники полиции обязаны принять заявление, а также найденный телефон, если вы не хотите хранить его у себя, и передать их оперативному дежурному по территориальному органу МВД с указанием в рапорте ваших данных."Нужно понимать, что, с момента обнаружения телефона вы несете за него ответственность. И если вы не сообщили "куда следует" о своей находке и даже не пытались искать хозяина, то в зависимости от конкретных обстоятельств (вы удалили сим-карту, стерли данные из телефона, выбросили чехол), вам может и будет грозить наказание за кражу по ст. ст. 158 и 160 УК РФ", - говорит адвокат.Наказание предусматривает штраф до 120 тысяч рублей или в размере годовой зарплаты, или исправительные работы на срок до шести месяцев и даже до двух лет заключения. А если стоимость телефона немалая, то и наказание будет суровее. Однако, как отмечает адвокат, нашедший телефон вправе претендовать на вознаграждение от владельца до 20 процентов от его стоимости. Это четко прописано в законах.

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Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

смартфоны, телефон, адвокат, кража, эксклюзив