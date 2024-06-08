https://1prime.ru/20240608/tochka-848994342.html
"Вкусно – и точка" не исключила, что будет предлагать блюда русской кухни
"Вкусно – и точка" не исключила, что будет предлагать блюда русской кухни - 08.06.2024, ПРАЙМ
"Вкусно – и точка" не исключила, что будет предлагать блюда русской кухни
Сеть ресторанов "Вкусно – и точка" не исключает появления в меню блюд русской кухни, при этом позиция по введению алкогольной продукции остается неизменной,... | 08.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-08T08:20+0300
2024-06-08T08:20+0300
2024-06-08T08:20+0300
пмэф-2024
"вкусно - и точка"
фастфуд
https://cdnn.1prime.ru/img/83897/07/838970795_0:125:3199:1924_1920x0_80_0_0_03724e0b28ab34c41e5c91871712e429.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – ПРАЙМ. Сеть ресторанов "Вкусно – и точка" не исключает появления в меню блюд русской кухни, при этом позиция по введению алкогольной продукции остается неизменной, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ гендиректор сети Олег Пароев. "Давайте я оставлю здесь определенную интригу, могу только сказать, что программа "Вкусы мира" у нас продолжится. Наши гости очень любят новые продукты, которые мы запускаем. Сейчас успешно идут итальянские недели, до этого были испанские недели, и мы рассматриваем, естественно, различные кухни мира, и эту программу мы однозначно будем продолжать", - сказал Пароев, отвечая на вопрос о том, не планирует ли компания запустить в меню блюда русской кухни. А вот по алкоголю позиция ресторанной сети продолжает оставаться неизменной. "Ничего не поменяется. Мы - это семейный ресторан, к нам приходят семьи с детьми и, конечно, никто не хочет видеть в нашем ресторане никакой алкоголь. Во времена McDonald's мы проводили различные опросы и наши гости прямо говорили, что они не хотят, чтобы у нас продавался алкоголь. Мы следуем пожеланиям наших гостей", - сказал гендиректор сети. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на www.ria.ru 10 июня в 10.00 мск.
https://1prime.ru/20240607/menyu-848980364.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83897/07/838970795_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_795d66b81046c632ff60a605c37c2421.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пмэф-2024, "вкусно - и точка", фастфуд
ПМЭФ-2024, "Вкусно - и точка", фастфуд
"Вкусно – и точка" не исключила, что будет предлагать блюда русской кухни
"Вкусно – и точка" не исключила появления блюд русской кухни в своем меню
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – ПРАЙМ. Сеть ресторанов "Вкусно – и точка" не исключает появления в меню блюд русской кухни, при этом позиция по введению алкогольной продукции остается неизменной, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ гендиректор сети Олег Пароев.
"Давайте я оставлю здесь определенную интригу, могу только сказать, что программа "Вкусы мира" у нас продолжится. Наши гости очень любят новые продукты, которые мы запускаем. Сейчас успешно идут итальянские недели, до этого были испанские недели, и мы рассматриваем, естественно, различные кухни мира, и эту программу мы однозначно будем продолжать", - сказал Пароев, отвечая на вопрос о том, не планирует ли компания запустить в меню блюда русской кухни.
А вот по алкоголю позиция ресторанной сети продолжает оставаться неизменной. "Ничего не поменяется. Мы - это семейный ресторан, к нам приходят семьи с детьми и, конечно, никто не хочет видеть в нашем ресторане никакой алкоголь. Во времена McDonald's мы проводили различные опросы и наши гости прямо говорили, что они не хотят, чтобы у нас продавался алкоголь. Мы следуем пожеланиям наших гостей", - сказал гендиректор сети.
"Вкусно - и точка" запустила последний оставшийся продукт из McDonald's
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на www.ria.ru
10 июня в 10.00 мск.