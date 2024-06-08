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"Вкусно – и точка" не исключила, что будет предлагать блюда русской кухни

"Вкусно – и точка" не исключила, что будет предлагать блюда русской кухни - 08.06.2024, ПРАЙМ

"Вкусно – и точка" не исключила, что будет предлагать блюда русской кухни

Сеть ресторанов "Вкусно – и точка" не исключает появления в меню блюд русской кухни, при этом позиция по введению алкогольной продукции остается неизменной,... | 08.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-08T08:20+0300

2024-06-08T08:20+0300

2024-06-08T08:20+0300

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"вкусно - и точка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – ПРАЙМ. Сеть ресторанов "Вкусно – и точка" не исключает появления в меню блюд русской кухни, при этом позиция по введению алкогольной продукции остается неизменной, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ гендиректор сети Олег Пароев. "Давайте я оставлю здесь определенную интригу, могу только сказать, что программа "Вкусы мира" у нас продолжится. Наши гости очень любят новые продукты, которые мы запускаем. Сейчас успешно идут итальянские недели, до этого были испанские недели, и мы рассматриваем, естественно, различные кухни мира, и эту программу мы однозначно будем продолжать", - сказал Пароев, отвечая на вопрос о том, не планирует ли компания запустить в меню блюда русской кухни. А вот по алкоголю позиция ресторанной сети продолжает оставаться неизменной. "Ничего не поменяется. Мы - это семейный ресторан, к нам приходят семьи с детьми и, конечно, никто не хочет видеть в нашем ресторане никакой алкоголь. Во времена McDonald's мы проводили различные опросы и наши гости прямо говорили, что они не хотят, чтобы у нас продавался алкоголь. Мы следуем пожеланиям наших гостей", - сказал гендиректор сети. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на www.ria.ru 10 июня в 10.00 мск.

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пмэф-2024, "вкусно - и точка", фастфуд