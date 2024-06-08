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Суд заключил под стражу директора компании по делу о столкновении трамваев

Суд заключил под стражу директора компании по делу о столкновении трамваев - 08.06.2024, ПРАЙМ

Суд заключил под стражу директора компании по делу о столкновении трамваев

Директор Кемеровской электротранспортной компании Павел Мальцев, проходящий по делу о столкновении двух трамваев, которое произошло в четверг, на 2 месяца, до 6 | 08.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-08T10:45+0300

2024-06-08T10:45+0300

2024-06-08T10:45+0300

происшествия

кемерово

дтп

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КЕМЕРОВО, 8 июн – ПРАЙМ. Директор Кемеровской электротранспортной компании Павел Мальцев, проходящий по делу о столкновении двух трамваев, которое произошло в четверг, на 2 месяца, до 6 августа, заключен под стражу, передает корреспондент РИА Новости.Такое решение принял Центральный районный суд Кемерово, удовлетворив ходатайство следствия.Инцидент произошел утром в четверг на Логовом шоссе. Столкнулись два трамвая, из-за чего, по последним данным, пострадали более 140 человек, в том числе десять детей, один мужчина умер.Органы Следственного комитета возбудили уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Прокуратура региона организовала проверку и взяла на контроль ход расследования уголовного дела.ГУМВД по области позже сообщило, что по факту ДТП возбуждено второе уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".В четверг были задержаны директор и мастер "Кемеровской электротранспортной компании". В субботу суд заключил под стражу мастера компании Тимура Хакимова до 6 августа. Как заявляется в материалах следствия, фигуранты допустили выход в рейс неисправного трамвая, который столкнулся с другим транспортным средством. Следствие просило заключить под стражу Мальцева на 2 месяца, позицию поддержала областная прокуратура. В свою очередь, сам Мальцев заявил о полном признании вины.

https://1prime.ru/20240607/dtp-848960423.html

кемерово

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кемерово, дтп