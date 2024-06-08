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Эрдоган заявил о преодолении сложного периода инфляции в Турции - 08.06.2024, ПРАЙМ
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Эрдоган заявил о преодолении сложного периода инфляции в Турции
Эрдоган заявил о преодолении сложного периода инфляции в Турции - 08.06.2024, ПРАЙМ
Эрдоган заявил о преодолении сложного периода инфляции в Турции
Самый сложный период инфляции в Турции уже позади, страна вступает в период дезинфляции, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. | 08.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-08T16:43+0300
2024-06-08T16:43+0300
экономика
турция
инфляция в турции
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 8 июн — ПРАЙМ. Самый сложный период инфляции в Турции уже позади, страна вступает в период дезинфляции, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. Годовая инфляция в Турции в мае ускорилась до 75,45%, это максимальный показатель за 1,5 года — с ноября 2022 года, в месячном выражении инфляция составила 3,37%, сообщил в понедельник Институт статистики страны (TUIK). При этом группа турецких независимых экономистов (ENAG) оценила годовую инфляцию в мае в 120,66%. "Наш приоритет — избавить страну от проблемы высокой стоимости. Мы проводим согласованную политику, направленную на снижение инфляции. Первый год нашей экономической программы был переходным, и мы успешно завершили этот период, как и планировали. Мы считаем, что самый сложный период инфляции уже позади. Сейчас мы вступаем в период дезинфляции", — сказал Эрдоган, выступая на XXXI съезде Ассамблеи экспортеров Турции и церемонии награждения чемпионов экспорта. Турецкий лидер добавил, что по состоянию на май годовой экспорт Турции снова побил рекорд, составив 260,1 миллиарда долларов и увеличившись на 2,3 процента по сравнению с предыдущим годом. "За первые пять месяцев 2024 года Турция добилась чистого увеличения экспорта товаров на 4,6 миллиарда долларов", — подчеркнул Эрдоган.По его словам, за первые три месяца 2024 года экспорт услуг Турции увеличился на 8 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 19,9 миллиарда долларов.
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турция, инфляция в турции, реджеп тайип эрдоган
Экономика, ТУРЦИЯ, инфляция в Турции, Реджеп Тайип Эрдоган
16:43 08.06.2024
 
Эрдоган заявил о преодолении сложного периода инфляции в Турции

Эрдоган: самый сложный период инфляции в Турции уже позади

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТурецкие лиры
Турецкие лиры - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости
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АНКАРА, 8 июн — ПРАЙМ. Самый сложный период инфляции в Турции уже позади, страна вступает в период дезинфляции, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
Годовая инфляция в Турции в мае ускорилась до 75,45%, это максимальный показатель за 1,5 года — с ноября 2022 года, в месячном выражении инфляция составила 3,37%, сообщил в понедельник Институт статистики страны (TUIK). При этом группа турецких независимых экономистов (ENAG) оценила годовую инфляцию в мае в 120,66%.
"Наш приоритет — избавить страну от проблемы высокой стоимости. Мы проводим согласованную политику, направленную на снижение инфляции. Первый год нашей экономической программы был переходным, и мы успешно завершили этот период, как и планировали. Мы считаем, что самый сложный период инфляции уже позади. Сейчас мы вступаем в период дезинфляции", — сказал Эрдоган, выступая на XXXI съезде Ассамблеи экспортеров Турции и церемонии награждения чемпионов экспорта.
Турецкий лидер добавил, что по состоянию на май годовой экспорт Турции снова побил рекорд, составив 260,1 миллиарда долларов и увеличившись на 2,3 процента по сравнению с предыдущим годом.
Вид на Стамбул, Турция
Годовая инфляция в Турции ускорилась максимально за 1,5 года
3 июня, 10:04
"За первые пять месяцев 2024 года Турция добилась чистого увеличения экспорта товаров на 4,6 миллиарда долларов", — подчеркнул Эрдоган.
По его словам, за первые три месяца 2024 года экспорт услуг Турции увеличился на 8 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 19,9 миллиарда долларов.
 
ЭкономикаТУРЦИЯинфляция в ТурцииРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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