https://1prime.ru/20240608/ukraina-848994916.html

Западная помощь Киеву не стала решающей для ВСУ, пишет СМИ

Западная помощь Киеву не стала решающей для ВСУ, пишет СМИ - 08.06.2024, ПРАЙМ

Западная помощь Киеву не стала решающей для ВСУ, пишет СМИ

Последние поставки западной военной помощи Украине не оказали решающего влияния на ситуацию на фронте, сообщает издание New York Times, ссылаясь на опрошенных... | 08.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-08T08:44+0300

2024-06-08T08:44+0300

2024-06-08T08:44+0300

россия

украина

военная помощь украине

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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Последние поставки западной военной помощи Украине не оказали решающего влияния на ситуацию на фронте, сообщает издание New York Times, ссылаясь на опрошенных экспертов."Аналитики сказали, что прибытие западной помощи облегчило для Украины оборону своих позиций, но еще не оказало решающего воздействия", - отмечается в материале газеты.Кроме того, как подчеркнул в беседе с изданием научный сотрудник евразийской программы Института исследования внешней политики Роб Ли, Россия сумела созранить существенное преимущество в живой силе и огневой мощи. По его словам, вполне возможно, что российская армия будет продолжать наступать в течение большей части года.По данным издания, Киеву не хватает военной поддержки для стабилизации своих оборонных позиций.В Кремле ноднократно говорили, что, накачивая Украину вооружением и передавая ей огромные пакеты финансовой помощи, страны НАТО лишь препятствуют мирным переговорам. Более того, тем самым они, по словам главы российского МИД Сергея Лаврова, становятся непосредственными участниками конфликта и "играют с огнем".

https://1prime.ru/20240607/ukraina-848985885.html

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россия, украина, военная помощь украине