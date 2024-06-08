Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Западная помощь Киеву не стала решающей для ВСУ, пишет СМИ - 08.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240608/ukraina-848994916.html
Западная помощь Киеву не стала решающей для ВСУ, пишет СМИ
Западная помощь Киеву не стала решающей для ВСУ, пишет СМИ - 08.06.2024, ПРАЙМ
Западная помощь Киеву не стала решающей для ВСУ, пишет СМИ
Последние поставки западной военной помощи Украине не оказали решающего влияния на ситуацию на фронте, сообщает издание New York Times, ссылаясь на опрошенных... | 08.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-08T08:44+0300
2024-06-08T08:44+0300
россия
украина
военная помощь украине
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_f8f07a9c0f04769b8ae087333f58084f.jpg
МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Последние поставки западной военной помощи Украине не оказали решающего влияния на ситуацию на фронте, сообщает издание New York Times, ссылаясь на опрошенных экспертов."Аналитики сказали, что прибытие западной помощи облегчило для Украины оборону своих позиций, но еще не оказало решающего воздействия", - отмечается в материале газеты.Кроме того, как подчеркнул в беседе с изданием научный сотрудник евразийской программы Института исследования внешней политики Роб Ли, Россия сумела созранить существенное преимущество в живой силе и огневой мощи. По его словам, вполне возможно, что российская армия будет продолжать наступать в течение большей части года.По данным издания, Киеву не хватает военной поддержки для стабилизации своих оборонных позиций.В Кремле ноднократно говорили, что, накачивая Украину вооружением и передавая ей огромные пакеты финансовой помощи, страны НАТО лишь препятствуют мирным переговорам. Более того, тем самым они, по словам главы российского МИД Сергея Лаврова, становятся непосредственными участниками конфликта и "играют с огнем".
https://1prime.ru/20240607/ukraina-848985885.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_9c460aa80fd5c0199536342d8d6230d1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, военная помощь украине
РОССИЯ, УКРАИНА, военная помощь Украине
08:44 08.06.2024
 
Западная помощь Киеву не стала решающей для ВСУ, пишет СМИ

NYT: прибытие западной военной помощи Киеву не оказало решающего воздействия

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Последние поставки западной военной помощи Украине не оказали решающего влияния на ситуацию на фронте, сообщает издание New York Times, ссылаясь на опрошенных экспертов.
"Аналитики сказали, что прибытие западной помощи облегчило для Украины оборону своих позиций, но еще не оказало решающего воздействия", - отмечается в материале газеты.
Кроме того, как подчеркнул в беседе с изданием научный сотрудник евразийской программы Института исследования внешней политики Роб Ли, Россия сумела созранить существенное преимущество в живой силе и огневой мощи. По его словам, вполне возможно, что российская армия будет продолжать наступать в течение большей части года.
По данным издания, Киеву не хватает военной поддержки для стабилизации своих оборонных позиций.
В Кремле ноднократно говорили, что, накачивая Украину вооружением и передавая ей огромные пакеты финансовой помощи, страны НАТО лишь препятствуют мирным переговорам. Более того, тем самым они, по словам главы российского МИД Сергея Лаврова, становятся непосредственными участниками конфликта и "играют с огнем".
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
НАТО заявили, что не планируют отправлять на Украину свои войска
Вчера, 18:51
 
РОССИЯУКРАИНАвоенная помощь Украине
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала