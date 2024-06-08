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"Более страшное". В Киеве забили тревогу из-за новой напасти - 08.06.2024, ПРАЙМ
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"Более страшное". В Киеве забили тревогу из-за новой напасти
"Более страшное". В Киеве забили тревогу из-за новой напасти - 08.06.2024, ПРАЙМ
"Более страшное". В Киеве забили тревогу из-за новой напасти
Многие граждане Украины могут уехать за границу из-за регулярных аварийных отключений электричества, передает издание "Украинская правда" слова экс-главы НАК... | 08.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-08T10:09+0300
2024-06-08T10:09+0300
украина
электричество
энергокризис
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МОСКВА, 8 июн – ПРАЙМ. Многие граждане Украины могут уехать за границу из-за регулярных аварийных отключений электричества, передает издание "Украинская правда" слова экс-главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.Так, он подчеркнул, что на текущий момент Украина балансирует на грани экономичекого кризиса, который может быть схож тем, который был в Венесуэле во времена коллапса. По его словам, местный бизнес не способен нормально работать, потому что отключение энергии влияет на способность генерировать доходы.Кроме того, Коболев заявил, что самое страшное заключается в том, что многие люди воспринимают перебои с электричеством, как нечто более страшное, чем вооруженный конфликт на территории страны. В этой связи он добавил, что на фоне этого люди будут покидать Украину, а бизнес будет и дальше терять рабочую силу.Генеральный директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко ранее сообщил, что Украина столкнулась с катастрофической нехваткой электроэнергии из-за повреждений объектов инфраструктуры и ремонтов энергоблоков, ограничения в поставках света будут продолжаться.
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украина, электричество, энергокризис
УКРАИНА, электричество, энергокризис
10:09 08.06.2024
 
"Более страшное". В Киеве забили тревогу из-за новой напасти

Экс-глава "Нафтогаза" Коболев: многие украинцы могут уехать из-за энергодефицита

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МОСКВА, 8 июн – ПРАЙМ. Многие граждане Украины могут уехать за границу из-за регулярных аварийных отключений электричества, передает издание "Украинская правда" слова экс-главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.
Так, он подчеркнул, что на текущий момент Украина балансирует на грани экономичекого кризиса, который может быть схож тем, который был в Венесуэле во времена коллапса. По его словам, местный бизнес не способен нормально работать, потому что отключение энергии влияет на способность генерировать доходы.
Кроме того, Коболев заявил, что самое страшное заключается в том, что многие люди воспринимают перебои с электричеством, как нечто более страшное, чем вооруженный конфликт на территории страны. В этой связи он добавил, что на фоне этого люди будут покидать Украину, а бизнес будет и дальше терять рабочую силу.
Генеральный директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко ранее сообщил, что Украина столкнулась с катастрофической нехваткой электроэнергии из-за повреждений объектов инфраструктуры и ремонтов энергоблоков, ограничения в поставках света будут продолжаться.
Высоковольтные линии электропередачи - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
В нескольких регионах Украины ввели аварийные отключения электричества
4 июня, 16:38
 
УКРАИНАэлектричествоэнергокризис
 
 
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