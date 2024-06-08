Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Кажется фантастикой". В США признали неприятную правду о России и Украине - 08.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240608/ukraina-848999153.html
"Кажется фантастикой". В США признали неприятную правду о России и Украине
"Кажется фантастикой". В США признали неприятную правду о России и Украине - 08.06.2024, ПРАЙМ
"Кажется фантастикой". В США признали неприятную правду о России и Украине
На фоне успеха Вооруженных сил России на фронте требования Украины по мирным переговорам выглядят фантастическими. Об этом сообщает издание Responsible... | 08.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-08T11:50+0300
2024-06-08T11:50+0300
россия
украина
швейцария
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 8 июн – ПРАЙМ. На фоне успеха Вооруженных сил России на фронте требования Украины по мирным переговорам выглядят фантастическими. Об этом сообщает издание Responsible Statecraft."Теперь, после примерно полутора лет жестокого тупика, военные расчеты сместились в пользу России, из-за чего требования Украины – и сам саммит (в Швейцарии - ред) – кажутся немного фантастическими", — следует из материала.Кроме того, в статье говорится, что это стало одной из причин, по которой глава Белого дома Джо Байден отказался приехать на саммит по Украине в Швейцарии, поставив в приоритет сбор средств на свою предвыборную кампанию в Калифорнии. Издание отмечает, что, несмотря на то, что на конференции будут обсуждаться" важные аспекты украинского плана", это вряд ли приблизит к окончанию военной конфронтации.Швейцария проведет 15 и 16 июня мирную конференцию по Украине. Саммит организуется по просьбе Владимира Зеленского. По мнению главы его офиса Андрея Ермака, Киев таким образом хочет утвердить украинскую "формулу мира". Россия приглашения не получала и не планировала участвовать, так как "формула мира" противоречит ее интересам, отметил пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов.Ранее пресс-секретарь МИД Мария Захарова говорила, что Россия не будет и не собиралась участвовать в "очередной сходке по формуле Владимира Зеленского". Посол в Берне Сергей Гармонин пояснил, что Россия отказывается от присутствия на мероприятии, так как цель конференции — предъявить стране ультиматум.
https://1prime.ru/20240604/peskov-848801003.html
украина
швейцария
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, швейцария
РОССИЯ, УКРАИНА, ШВЕЙЦАРИЯ
11:50 08.06.2024
 
"Кажется фантастикой". В США признали неприятную правду о России и Украине

RS: требования Украины выглядят фантастическими из-за успеха ВС России

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 июн – ПРАЙМ. На фоне успеха Вооруженных сил России на фронте требования Украины по мирным переговорам выглядят фантастическими. Об этом сообщает издание Responsible Statecraft.

"Теперь, после примерно полутора лет жестокого тупика, военные расчеты сместились в пользу России, из-за чего требования Украины – и сам саммит (в Швейцарии - ред) – кажутся немного фантастическими", — следует из материала.
Кроме того, в статье говорится, что это стало одной из причин, по которой глава Белого дома Джо Байден отказался приехать на саммит по Украине в Швейцарии, поставив в приоритет сбор средств на свою предвыборную кампанию в Калифорнии.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
Песков объяснил нежелание ряда стран участвовать в саммите по Украине
4 июня, 12:39
Издание отмечает, что, несмотря на то, что на конференции будут обсуждаться" важные аспекты украинского плана", это вряд ли приблизит к окончанию военной конфронтации.

Швейцария проведет 15 и 16 июня мирную конференцию по Украине. Саммит организуется по просьбе Владимира Зеленского. По мнению главы его офиса Андрея Ермака, Киев таким образом хочет утвердить украинскую "формулу мира". Россия приглашения не получала и не планировала участвовать, так как "формула мира" противоречит ее интересам, отметил пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов.
Ранее пресс-секретарь МИД Мария Захарова говорила, что Россия не будет и не собиралась участвовать в "очередной сходке по формуле Владимира Зеленского". Посол в Берне Сергей Гармонин пояснил, что Россия отказывается от присутствия на мероприятии, так как цель конференции — предъявить стране ультиматум.
 
РОССИЯУКРАИНАШВЕЙЦАРИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала