https://1prime.ru/20240608/ukraina-848999153.html

"Кажется фантастикой". В США признали неприятную правду о России и Украине

"Кажется фантастикой". В США признали неприятную правду о России и Украине - 08.06.2024, ПРАЙМ

"Кажется фантастикой". В США признали неприятную правду о России и Украине

На фоне успеха Вооруженных сил России на фронте требования Украины по мирным переговорам выглядят фантастическими. Об этом сообщает издание Responsible... | 08.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-08T11:50+0300

2024-06-08T11:50+0300

2024-06-08T11:50+0300

россия

украина

швейцария

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МОСКВА, 8 июн – ПРАЙМ. На фоне успеха Вооруженных сил России на фронте требования Украины по мирным переговорам выглядят фантастическими. Об этом сообщает издание Responsible Statecraft."Теперь, после примерно полутора лет жестокого тупика, военные расчеты сместились в пользу России, из-за чего требования Украины – и сам саммит (в Швейцарии - ред) – кажутся немного фантастическими", — следует из материала.Кроме того, в статье говорится, что это стало одной из причин, по которой глава Белого дома Джо Байден отказался приехать на саммит по Украине в Швейцарии, поставив в приоритет сбор средств на свою предвыборную кампанию в Калифорнии. Издание отмечает, что, несмотря на то, что на конференции будут обсуждаться" важные аспекты украинского плана", это вряд ли приблизит к окончанию военной конфронтации.Швейцария проведет 15 и 16 июня мирную конференцию по Украине. Саммит организуется по просьбе Владимира Зеленского. По мнению главы его офиса Андрея Ермака, Киев таким образом хочет утвердить украинскую "формулу мира". Россия приглашения не получала и не планировала участвовать, так как "формула мира" противоречит ее интересам, отметил пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов.Ранее пресс-секретарь МИД Мария Захарова говорила, что Россия не будет и не собиралась участвовать в "очередной сходке по формуле Владимира Зеленского". Посол в Берне Сергей Гармонин пояснил, что Россия отказывается от присутствия на мероприятии, так как цель конференции — предъявить стране ультиматум.

https://1prime.ru/20240604/peskov-848801003.html

украина

швейцария

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россия, украина, швейцария