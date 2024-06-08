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"Коллапс". На Западе рассказали о чрезвычайной ситуации на Украине - 08.06.2024, ПРАЙМ
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"Коллапс". На Западе рассказали о чрезвычайной ситуации на Украине
"Коллапс". На Западе рассказали о чрезвычайной ситуации на Украине - 08.06.2024, ПРАЙМ
"Коллапс". На Западе рассказали о чрезвычайной ситуации на Украине
Украинская энергоструктура близка к полному разрушению, заявил британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube. | 08.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-08T17:11+0300
2024-06-08T17:16+0300
украина
электроэнергия
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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Украинская энергоструктура близка к полному разрушению, заявил британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube.Как добавил военный аналитик, киевские чиновники понимают и признают, что они не способны обеспечить население электричеством."Энергетическая система близка к коллапсу, а украинские чиновники, по всей видимости, признают, что они смогут обеспечить лишь эпизодические поставки электроэнергии зимой", — сообщил Меркурис.Кроме того, эксперт отметил, что ситуацию с энергетикой усугубляют сами власти, которые мобилизуют и отправляют на передовую все больше работников, занятых в этой сфере. По его словам, подобное положение дел может спровоцировать большое давление на национальную валюту и впоследствии гиперинфляцию, несмотря на валютные вливания западных стран.Ранее экс-главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев рассказал изданию "Украинская правда", что многие граждане Украины могут уехать за границу из-за регулярных аварийных отключений электричества. По его словам, сейчас Украина балансирует на грани экономичекого кризиса, который может быть схож тем, который был в Венесуэле во времена коллапса.
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украина, электроэнергия
УКРАИНА, электроэнергия
17:11 08.06.2024 (обновлено: 17:16 08.06.2024)
 
"Коллапс". На Западе рассказали о чрезвычайной ситуации на Украине

Меркурис: энергетическая система Украины близка к обрушению

© Фото : Unsplash/Artem KniazФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2024
© Фото : Unsplash/Artem Kniaz
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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Украинская энергоструктура близка к полному разрушению, заявил британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube.
Как добавил военный аналитик, киевские чиновники понимают и признают, что они не способны обеспечить население электричеством.
"Энергетическая система близка к коллапсу, а украинские чиновники, по всей видимости, признают, что они смогут обеспечить лишь эпизодические поставки электроэнергии зимой", — сообщил Меркурис.
Кроме того, эксперт отметил, что ситуацию с энергетикой усугубляют сами власти, которые мобилизуют и отправляют на передовую все больше работников, занятых в этой сфере. По его словам, подобное положение дел может спровоцировать большое давление на национальную валюту и впоследствии гиперинфляцию, несмотря на валютные вливания западных стран.
Ранее экс-главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев рассказал изданию "Украинская правда", что многие граждане Украины могут уехать за границу из-за регулярных аварийных отключений электричества. По его словам, сейчас Украина балансирует на грани экономичекого кризиса, который может быть схож тем, который был в Венесуэле во времена коллапса.
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