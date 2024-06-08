https://1prime.ru/20240608/ukraina-849002081.html

"Коллапс". На Западе рассказали о чрезвычайной ситуации на Украине

"Коллапс". На Западе рассказали о чрезвычайной ситуации на Украине - 08.06.2024, ПРАЙМ

"Коллапс". На Западе рассказали о чрезвычайной ситуации на Украине

Украинская энергоструктура близка к полному разрушению, заявил британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube. | 08.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-08T17:11+0300

2024-06-08T17:11+0300

2024-06-08T17:16+0300

украина

электроэнергия

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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Украинская энергоструктура близка к полному разрушению, заявил британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube.Как добавил военный аналитик, киевские чиновники понимают и признают, что они не способны обеспечить население электричеством."Энергетическая система близка к коллапсу, а украинские чиновники, по всей видимости, признают, что они смогут обеспечить лишь эпизодические поставки электроэнергии зимой", — сообщил Меркурис.Кроме того, эксперт отметил, что ситуацию с энергетикой усугубляют сами власти, которые мобилизуют и отправляют на передовую все больше работников, занятых в этой сфере. По его словам, подобное положение дел может спровоцировать большое давление на национальную валюту и впоследствии гиперинфляцию, несмотря на валютные вливания западных стран.Ранее экс-главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев рассказал изданию "Украинская правда", что многие граждане Украины могут уехать за границу из-за регулярных аварийных отключений электричества. По его словам, сейчас Украина балансирует на грани экономичекого кризиса, который может быть схож тем, который был в Венесуэле во времена коллапса.

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украина

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украина, электроэнергия