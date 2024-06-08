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Гости ПМЭФ выбрали лучшие отечественные вина

Гости ПМЭФ выбрали лучшие отечественные вина - 08.06.2024, ПРАЙМ

Гости ПМЭФ выбрали лучшие отечественные вина

Гости площадки "ВиноГрад" на ПМЭФ выбрали лучшие отечественные вина форума в трех номинациях — тихое красное и белое, а также игристое, сообщает Росконгресс. | 08.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-08T19:38+0300

2024-06-08T19:38+0300

2024-06-08T19:38+0300

экономика

россия

вино

пмэф-2024

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — ПРАЙМ. Гости площадки "ВиноГрад" на ПМЭФ выбрали лучшие отечественные вина форума в трех номинациях — тихое красное и белое, а также игристое, сообщает Росконгресс. Победителями голосования стали следующие вина: в категории "Игристое на ПМЭФ 2024" – "Пушистое", Кокур (2022) — совместный проект Hills&rocks и Рем Акчурин, в категории "Тихое белое НА ПМЭФ-2024" – Viognier de Gaï-Kodzor, хозяйство "Виноградники Гайзора" (2023), а в категории "Тихое красное НА ПМЭФ-2024" – Terroir Red KlЁn de Gaï-Kodzor, хозяйство "Виноградники Гай-Кодзора" (2022). Российские вина оценивали не профессиональные дегустаторы, а сами участники форума, что, как отмечает Реут, показывает восприятие вина целевой аудиторией."Мы выполнили свою задачу и сумели убедить гостей Форума в том, что российские вина не только не хуже, но и лучше зарубежных", - отметил первый заместитель директора Фонда Росконгресс Андрей Реут. В свою очередь призом в каждой категории стал сертификат фонда, который дает возможность организовать собственное деловое мероприятие на Третьем винодельческом форуме, который пройдет 7– 8 ноября 2024 года. ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.В 2024 году форум проходит с 5 по 8 июня.

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россия, вино, пмэф-2024