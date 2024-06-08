https://1prime.ru/20240608/zakharova-848999350.html

Захарова рассказала о реакции России на увеличение ядерного арсенала США

Захарова рассказала о реакции России на увеличение ядерного арсенала США - 08.06.2024, ПРАЙМ

Захарова рассказала о реакции России на увеличение ядерного арсенала США

Россия отреагирует на заявления США о наращивании ядерного арсенала в соответствии со своей ядерной доктриной. Об этом в ходе Петербургского международного... | 08.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-08T12:08+0300

2024-06-08T12:08+0300

2024-06-08T12:11+0300

вооружения

россия

сша

мария захарова

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848906995_0:0:3057:1720_1920x0_80_0_0_a56c5b3127c2b52db90f7832c110a9c4.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — ПРАЙМ. Россия отреагирует на заявления США о наращивании ядерного арсенала в соответствии со своей ядерной доктриной. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума заявила пресс-секретарь МИД Мария Захарова."Вчера президент всё сказал, есть ядерная доктрина. Если будет необходимость в её доработке, будут внесены коррективы. Есть соответствующие арсеналы. Я думаю, что это была реакция Белого Дома на вопросы их общественности, почему у Штатов этих арсеналов меньше", - сообщила официальный представитель российского дипведомства, отвечая на соответствующий вопрос.Кроме того, он отметила, что, по ее мнению, Вашингтон уже не понимает, о чем заявляют и зачем. По ее словам, американским властям следует объявлять о подобных вещах в привязке к своим национальным интересам, а не исходя из сиюминутной информационной политической конъюнктуры.Захарова резюмировала, что Россия никогда не прекращала диалог с ядерными державами и не отказывалась от него.Ранее поступила информация, что США видят необходимость в увеличении своего ядерного арсенала. Это заявление вышло сразу после окончания выступления президента России Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ. ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.

https://1prime.ru/20240607/putin-848983101.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, мария захарова