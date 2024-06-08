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Захарова рассказала о реакции России на увеличение ядерного арсенала США - 08.06.2024, ПРАЙМ
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Захарова рассказала о реакции России на увеличение ядерного арсенала США
Захарова рассказала о реакции России на увеличение ядерного арсенала США - 08.06.2024, ПРАЙМ
Захарова рассказала о реакции России на увеличение ядерного арсенала США
Россия отреагирует на заявления США о наращивании ядерного арсенала в соответствии со своей ядерной доктриной. Об этом в ходе Петербургского международного... | 08.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-08T12:08+0300
2024-06-08T12:11+0300
вооружения
россия
сша
мария захарова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — ПРАЙМ. Россия отреагирует на заявления США о наращивании ядерного арсенала в соответствии со своей ядерной доктриной. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума заявила пресс-секретарь МИД Мария Захарова."Вчера президент всё сказал, есть ядерная доктрина. Если будет необходимость в её доработке, будут внесены коррективы. Есть соответствующие арсеналы. Я думаю, что это была реакция Белого Дома на вопросы их общественности, почему у Штатов этих арсеналов меньше", - сообщила официальный представитель российского дипведомства, отвечая на соответствующий вопрос.Кроме того, он отметила, что, по ее мнению, Вашингтон уже не понимает, о чем заявляют и зачем. По ее словам, американским властям следует объявлять о подобных вещах в привязке к своим национальным интересам, а не исходя из сиюминутной информационной политической конъюнктуры.Захарова резюмировала, что Россия никогда не прекращала диалог с ядерными державами и не отказывалась от него.Ранее поступила информация, что США видят необходимость в увеличении своего ядерного арсенала. Это заявление вышло сразу после окончания выступления президента России Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ. ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.
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россия, сша, мария захарова
Вооружения, РОССИЯ, США, Мария Захарова
12:08 08.06.2024 (обновлено: 12:11 08.06.2024)
 
Захарова рассказала о реакции России на увеличение ядерного арсенала США

Захарова: РФ отреагирует на рост ядерного арсенала США согласно ядерной доктрине

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости
ПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — ПРАЙМ. Россия отреагирует на заявления США о наращивании ядерного арсенала в соответствии со своей ядерной доктриной. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума заявила пресс-секретарь МИД Мария Захарова.
"Вчера президент всё сказал, есть ядерная доктрина. Если будет необходимость в её доработке, будут внесены коррективы. Есть соответствующие арсеналы. Я думаю, что это была реакция Белого Дома на вопросы их общественности, почему у Штатов этих арсеналов меньше", - сообщила официальный представитель российского дипведомства, отвечая на соответствующий вопрос.
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Кроме того, он отметила, что, по ее мнению, Вашингтон уже не понимает, о чем заявляют и зачем. По ее словам, американским властям следует объявлять о подобных вещах в привязке к своим национальным интересам, а не исходя из сиюминутной информационной политической конъюнктуры.
Захарова резюмировала, что Россия никогда не прекращала диалог с ядерными державами и не отказывалась от него.
Ранее поступила информация, что США видят необходимость в увеличении своего ядерного арсенала. Это заявление вышло сразу после окончания выступления президента России Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ.
ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.
 
ВооруженияРОССИЯСШАМария Захарова
 
 
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